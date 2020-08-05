新冠肺炎｜美容業總會斥政府勒令停工如「祭旗」　冀有限度復工

本港新冠肺炎未受控，政府早前宣布延長社交距離措施，包括要求美容院在內的十多類表列處所須停止營業，直至本月11日。 香港美容業總會創會主席葉世雄今日（5日）在電台節目形容，業界「好慘，唔係吊鹽水，係停氧停水份。」他又指在零收入下損失數十億元計，部份美容院至今仍未收到資助。葉世雄指，既然政府承認第三波疫情或與海外輸入有關，為何不准美容業復工，又指業界手停口停，冀政府准許有限度復工，業主能減租共渡時艱。

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，業界在零收入下損失數十億元計，期望政府准許有限度復工。（資料圖片）

葉世雄今日在港台《千禧年代》表示，政府一直沒有與業界溝通，任由自生自滅，每七天就望天打掛，不知停止營業令會延長至何時，「如果政府一早講唔再幫，咁不如早兩個月執咗去算。」

促政府推新一輪資助 支援業界員工

他又表示，業界在4月申請政府的防疫抗疫基金資助，但據悉至今仍有三分之一未取得款項，又形容政府勒令美容院不准營業是「祭旗式」措施，「疫情又唔係喺美容院爆，係咪好無奈？政府都話輸入先係關鍵，咁點解唔可以復工？」他希望政府能再推出新一輪資助，並以「人頭計算」，支援員工薪金。

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，業界在零收入下損失數十億元計，期望政府准許有限度復工。（資料圖片）（資料圖片／余俊亮攝）

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