NGO被指防疫措施馬虎　確診個案出現翌日調派員工到「疫區」上班

撰文： 呂凝敏 陳諾希 最後更新日期： 2021-01-21 12:33

新冠肺炎疫情近月出現社區爆發，不少工作場所均有確診者。有在負責處理免遣返聲請（Non-refoulement claims，NRC）人士的非政府機構工作的員工向《香港01》表示，位於觀塘的辦公室於本周日（17日）有員工確診，管理層竟發電郵指早於同月13日已進行消毒，故辦事處照常開放，並要求原本屯門辦公室工作的十多名員工，翌日臨時調往觀塘辦公室工作。投訴人形容屯門員工如同要到「疫區」上班，不滿管理層罔顧病毒傳播風險，擔心爆發「辦公室群組」。 被指防疫安排有問題的香港國際社會服務社(ISS)回覆查詢時表示，本月17日獲悉一名在觀塘免遣返聲請人辦事處上班的員工確診，該名員工最後上班日期為本月15日；機構表示觀塘辦事處服務使用者均為免遣返聲請人，在日常生活上有迫切需要，故辦事處不可以完全停止服務，在諮詢社會福利署意見後，決定該辦公室在本月18日提供有限度服務，並強調當日早上已安排消毒清潔程序。《香港01》正就事件向社署查詢。

記者到訪香港國際社會服務社位於觀塘的辦公室，免遣返聲請人士需在指定的門口出入，門外有保安員及體溫探測器，訪客需探熱後才可進入辦公室範圍。（陳諾希攝）

近月疫情反彈，不少工作場所均有員工確診，機構應根據衞生防護中心指引作出適當防疫安排。惟近日有由社署委託提供跨境及國際社會服務的非政府機構「香港國際社會服務社」的員工投訴，該機構位在觀塘辦公室本周有員工確診，管理層卻沒有跟足當局指引，翌日調派原本在其他辦公室的員工，到「疫區」上班，擔心引發「ISS辦公室群組」。投訴人Molly（化名）指，ISS觀塘辦公室有員工於本月17日確診新冠肺炎，翌日管理層向員工發出電郵，表示員工當日不用上班，並需接受檢測，但由於該辦公室在13日已進行過徹底消毒和消毒，故該周仍照常開放，同日又安排原本在其他辦事處工作的同事，調往「疫區」觀塘辦公室上班，只在當日辦公時間後再進行額外清潔和消毒。

但辦公室同層另一入口則沒有保安員駐守，亦沒有設置體溫探測器，員工可由此門進出辦公室。（陳諾希攝）

Molly指，該辦公室出現確診個案後，行政總裁邱浩波向全體員工發出電郵，表示該辦公室在13日已進行過徹底消毒和消毒，故本周仍照常開放，同日安排原本在其他辦事處工作的同事，調往觀塘辦公室上班，在當日辦公時間後才再進行額外清潔和消毒。 （受訪者提供圖片）

員工確診入院 行政總裁發電郵：上周已消毒，辦事處照常開放

「CEO喺18號send email畀我哋，話一個喺觀塘office返工嘅員工，同埋一位喺屯門office返工嘅外判保安確診，十幾個同事需要強制隔離檢疫。但佢竟然話觀塘office喺13號已經消毒過，所以會繼續開放，當日仲將8至12個本身喺屯門office返工嘅同事，調嚟觀塘office返工，（觀塘辦公室）係疫區嚟架喎！」香港國際社會服務社行政總裁邱浩波雖然在電郵中提醒所有在觀塘及屯門辦事處工作的員工，需要接受新冠肺炎病毒測試，若呈陰性便需要回公司上班，但Molly憂慮因環境受到病毒污染，在員工有檢測結果前，已經引發「ISS辦公室群組」。

Molly亦投訴，該辦公室的防疫措施一向馬虎，員工出入的門口並沒有設置體溫探測器，職員每天可直接回到自己座位工作，才有保安員走到員工的座位前，拿電子探熱器替他們量度體溫，「如果員工發燒嘅話，都已經行咗入office，同其他同事接觸咗啦，坐到喺位先嚟探熱有咩用？」她補充，保安員只會在早上為員工探熱，如有同事需要外勤，至下午才回到公司工作，便不會有「探熱服務」。

記者直擊員工進入辦公室前毋須探熱

《香港01》記者昨日到訪位於觀塘的辦公室，只見不斷有少數族裔人士來訪，據Molly透露，他們便是免遣返聲請人士，需定期到該辦公室與負責個案的職員面談，以安排他們的生活津貼，而大部份個案均居於目前疫情嚴重的油尖旺區。現場所見，該辦公室安排免遣返聲請人士在指定的門口出入，則有保安員駐守，要求訪客先量度體溫才進入辦公室。而職員進出辦公室，使用其餘兩個沒有保安員及體溫探測器的門口。

香港國際社會服務社：服務使用者有迫切需要，不可完全停止服務

《香港01》就防疫安排向香港國際社會服務社查詢，獲回覆指機構於本月17日獲悉一名在觀塘免遣返聲請人辦事處上班的員工確診，而該名員工最後上班日期為本月15日，該辦事處有超過10名員工被列為密切接觸者，按衞生防護中心的安排在本月18日開始接受隔離，暫時所有人的檢測結果均呈陰性。該機構在獲悉有員工確診後，即時通知所有在觀塘辦事處上班的員工接受檢測，需在取得陰性結果後才可返回辦事處上班，機構亦於本月18日向全體員工發出電郵，通知有職員確診，以及相關辦事處運作方面的情況。

機構表示，因應服務性質所限，觀塘辦事處服務使用者均為免遣返聲請人，在日常生活上有迫切需要，故辦事處不可以完全停止服務，在諮詢社會福利署意見後，決定該辦公室在本月18日提供有限度服務，部份已預約的服務使用者均可照原定的安排到辦事處接受服務，而當日提供服務的員工，均為在其他免遣返聲請人辦事處（即在太子及屯門辦事處）上班的員工。

根據衞生防護中心指引，如有工作場所接獲確診病例通知，應盡快關閉工作場所，並建議其他員工留在家裡而不要回辦公室，盡快安排徹底的環境消毒，辦公室亦應保持關閉，直到衞生防護中心有進一步建議。（衞生防護中心圖片）

強調辦公時間前已安排消毒程序

機構強調，在1月18日觀塘辦事處早上開始投入服務前，已安排消毒清潔程序，確保員工及服務使用者的安全，而該辦事處每日亦會進行基本的消毒清潔，所有櫃位員工均獲發保護面罩、手套及搓手液等保護裝備；而該辦事處亦於上周三（13日）安排了清潔公司到場進行徹底清潔及消毒。機構又指，自去年疫情爆發初期，已多次安排員工在家工作，所有辦事處、中心及宿舍均需量度體溫及消毒雙手才能內進，又指家訪工作亦曾因應疫情暫停，惟緊急家訪在特別情況下仍會進行。免遣返聲請人服務單位亦有定期向員工提供確診大廈名單，以協助他們更改家訪的安排，如曾在短期內到訪過確診大廈或員工居住於確診大廈，員工亦需要進行檢測才可回辦公室上班。機構補充，由於油尖旺區是免遣返聲請人聚居的地區之一，所有訪客及員工均需在進入中心前先量度體溫，如有發燒徵狀會建議他們求醫。

根據衞生防護中心在去年7月30日發出的指引，如有工作場所接獲確診病例通知，應盡快關閉工作場所，並建議其他員工留在家裡而不要回辦公室，盡快安排徹底的環境消毒，辦公室亦應保持關閉，直到衞生防護中心有進一步建議。

《香港01》正向社會福利署查詢事件。