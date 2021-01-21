深水埗文青街疫下如鬼城　午市時段零客人　檢測職員到餐廳派樽

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-21 18:59

受新冠肺炎疫情反彈影響，深水埗部分區域被納入的強制檢測指定區，文青小店匯聚的大南街一帶，近日變得水靜鵝飛，以往午飯時間輪候人潮不絕的餐廳，今日（21日）竟空無一人，場面冷清。有政府外判的檢測中心職員到強制檢測區內的餐廳派發樣本瓶，惟反應並不熱烈，亦有餐廳負責人表明，同時擔心檢測人員存在傳播風險，不會讓職員進入餐廳範圍，區內人人自危。

受新冠肺炎疫情反彈影響，深水埗部分區域被納入的強制檢測指定區。

繼早前政府在油麻地至佐敦一帶設置的強制檢測區域，食物及衞生局副局長徐德義前日（19日）宣布，會將深水埗納入強檢區域，範圍涵蓋西北至欽州街，東北至大埔道，東南到楓樹街，西南至荔枝角道，如區域內的大廈於過去14日內，有1名或以上的確診者，該大廈就會納入強制檢測通告；而過去14日曾身處在大廈的人士，亦需要強制檢測。當局正在楓樹街設流動採樣站，免費為居民檢測。

《香港01》記者今日（21日）巡視過位於深水埗強制檢測的範圍內，文青小店以及傳統老舖混集的大南街，在疫情陰霾下，通通變得水靜鵝飛。每棟大廈的入口處均貼上民政事務處發出的通告，呼籲居民自願接受檢測。有清潔工人正加緊清潔街道。

清潔工人正加緊清潔街道。（黃景洪攝）

樣本瓶送餐廳 反應不理想

有穿着「Project Screen by Circle」字樣上衣的政府外判檢測職員，在深水埗街頭拖着一車檢測工具。職員表示，他們將到強制檢測範圍內的指定餐廳派發樣本瓶，預料今日內會到40間餐廳，但他們剛到過5間餐廳派發，當中有兩間表明拒絕接受，檢測職員形容反應一般。

職員指，手上的餐廳名單由政府提供，他們會在兩日後重回願意接受檢測的餐廳，上門收集員工的樣本瓶，費用全免。

餐廳負責人拒檢測機構職員進入

在午市時間，位於大南街檢測範圍內的餐廳「小房子」空無一人，負責人陳女士表示，生意額大跌三分之二，「以前你係呢個時間，唔會見到咁嘅場面」，假如生意持續淡薄，只好無奈要求全職員工分批休息，減輕店舖開支。

陳女士得知有檢測機構會到餐廳派發樣本瓶時，認為在疫區遊走的職員接觸範圍太過廣泛，對此存有保留，「唔會畀佢哋入來，點知佢哋係唔係傳播鏈入面其中一條鏈」，她續指，如果店員和她自己覺得有需要，將會自行進行檢測，現階段則未有行動。

小房子在午餐時段空無一人。（黃景洪攝）

負責人陳女士擔心，檢測中心職員是傳播鏈中的一環，故不會容許他們入內。（黃景洪攝）

而另一間食肆「Coffee of the day」，店內有4名客人，用餐時均有保持社交距離，店員表示該區納入強制檢測範圍後，令大南街的人流下降，生意額不如往時。她對疫情亦顯得憂心，但未有主動去進行檢測。而在半露天地方用膳的食客表示，他們在附近的店舖工作，現時街上人流大減，午飯時間不用輪候就能用膳，他們均表示對區內的疫情不太擔心。

現場所見，街上其餘文青餐廳小店，門外同樣未見食客排隊等候情況，而店內因為社交距離措施，限制每枱的入座人數，顯得更為冷清。

街上其餘文青餐廳小店，門外同樣未見食客排隊等候。（黃景洪攝）

食物及衞生局副局長徐德義早前表示，核心區域內的環境較差，不少為沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的「三無」大廈，考慮到舊區內衞生情況欠佳，又有較多確診者，可能會將措施擴展至其他地區。