將軍澳商場戶外食肆被趕絕　限七日內清理　負責人：無咗點做呀

撰文： 蔡正邦 最後更新日期： 2021-01-22 18:22

將軍澳一個屋苑商場食肆，多年來獲准在戶外地方經營茶座，惟過去兩年來遭住客瘋狂投訴，甚至被人惡意高處扔水彈，導致有食客受傷送院，即使餐廳不斷作出妥協退讓，至日前突獲商場告知必須七日內撤走露天座位，估計生意大跌七成，長遠有結業危機，餐廳負責人批評商場「氹我哋入局，轉頭又抹殺做生意的權利。」要求交待原因，否則不排除有進一步行動。

翩滙坊露天茶座原意吸內「帶狗客」，在附近遊逛寵物公園後坐在露天位置消費。(蔡正邦攝)

涉事商場位於將軍澳唐俊街21號翩滙坊商場，地下位置共有六間食肆，包括酒吧、日式，西餐、泰式、台灣等餐廳，有餐廳負責人稱與商場租務部簽定租約時，同時簽署協議，獲准以透過繳付租金或簽署同意書形式，租用戶外露天位置擺放枱櫈做生意。

住戶投訴理由千奇百怪

有關規定原本相安無事，惟商場地下露天位置與對上部分住宅單位露台相近，兩年前開始有住戶不斷向商場投訴噪音及油煙問題。

「泰cool」經理馬小姐表示，部分投訴矯枉過正，例如向食環署投訴戶外處理食物衞生欠佳，商場外單車徑範圍有人於晚上叫囂，亦試過有人報警稱食客排隊輪候取餐時過度密集，驚動警員到場了解。

台式食肆負責人Alex稱，除了被人無間斷投訴外，更有人高處扔擲物，包括一袋燒賣、玩具以至長形汽球入水造成的水彈，去年夏天曾有食客被砸中受傷入院，認為是有目的地針對食客，其後商場加裝閉路電視高空監察，情況才有所收歛。

泰式食肆經理馬小姐及台式餐廳負責人Alex批評商場撤回戶外茶座的做法不合理。(蔡正邦攝)

商場突電郵通知撤回露天座位

由於投訴不斷，相關食肆或餐廳不斷作出妥協，包括酒吧不在戶外經營、所有食肆必須在晚上10時後禁止食客在戶外用膳，以及調低油煙機出風口聲浪及每月定期清走油漬，冀可盡量滿足住戶要求，惟至本周三(20日)，商場租務部突以電郵通知相關租戶，表明七日內必須清走戶外所有枱櫈，否則有權作出清理，未有進一步交待原因。

諷刺的是，商場向商戶發出電郵前的數個小時，翩滙坊facebook專頁還發文宣傳食肆可在面向將軍澳海濱長廊海景露天位置用餐，當晚即被網民洗版式留言鬧爆前言不對後語。

商場下午出post宣傳露天茶座，晚上向商戶宣佈撤回的做法,被網民洗版鬧爆。(FB圖片)

餐廳：有結業危機

「泰cool」經理馬小姐稱，室內空間不大，租約亦有表明可擺放露天座位，所有大枱及茶座放於室外，原意吸納帶着狗狗走完寵物公園的巿民，對商場突然要求撤走戶外枱櫈的做法感到不解，「出面都十幾張枱，無咗點做呀…商場以我哋間食肆出完FB ，轉頭同我哋講要撤走，完全係扼殺緊我哋。」她估計勢大跌七成生意額，連同因新冠肺炎而下跌的兩成生意，或要裁減人手，長遠亦難以營運下去。

台式食肆負責人Alex亦批評商場突然撤銷設置露天座位的協定，做法前後不一，令商戶無所適從，「氹我哋入局，轉頭又抹殺我哋做生意的權利。」 他亦指七日內清走太過倉卒，要求寛限時間及交待原因與理據，否則會發起行動，包括限期後拒絕搬走座位，並不排除有下一步做法。