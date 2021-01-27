山景街市活化後重開　鐵路風設計吸客　小食街營業至凌晨

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-01-27 09:00

山景街市早前完成七個月的活化工程，並於周一（25日）開幕。由於山景街市位處屯門三個輕鐵站之間，基滙資本民坊以鐵路和火車站為主題改造街市，除了在裝潢上加入「鐵路風」，小食街更會營業至凌晨12時，方便街坊隨時「掃街」。

山景街市開幕當日，有小朋友對售票亭的設計感到興奮。（蔡正邦攝）

山景街市位於輕鐵山景南站、山景北站及鳴琴站之間，路軌貫穿商場，基滙民坊表示，活化街市時特意將鐵路與火車站融入設計中，將其打造成復古的歐洲火車站，希望保留傳統街市功能同時，能為社區增添新意。現場所見，淺棕色的磚牆及金屬拱頂，加上設計成售票亭的牆身，再掛上時鐘展示世界各地的時間，地板則以火車軌作裝飾，如同置身歐洲火車站月台，開幕當日有小朋友對售票亭的設計感到興奮。而新增的小食街除了仿照復古的火車車廂設計，更會營業至凌晨12時，為街坊提供多元化的美食。

翻新後的山景街市亦加裝冷氣及照明系統，改善衞生環境，增加通道空間。除了菜檔、海鮮檔、肉檔、涼茶店及雜貨店外，9間舊商戶包括參茸藥行、麵包店等亦繼續留在街市內服務街坊。

設惜食堂食物回收點

基滙民坊亦在山景街市推出「原區就業」計劃，優先聘請山景邨的街坊，推動當區經濟。自去年6月起，惜食堂已在街市內設立食物回收點，每星期五天回收食物，通過嚴格的安檢程序，將食物烹煮成有營養的熱飯餐及食物包，免費向有需要食物援助的人士派發。

山景街市內所有商戶已安裝電子支付系統，顧客可以使用非接觸式付款。街市亦推出一站式儲分手機應用程式，提供最新資訊及優惠，街坊只要登記成為會員，在街市內消費後，便可透過手機應用程式或實體會員卡儲分，換取雜貨糧食及其他禮品。