撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-01-30 21:48

深水埗近年有不少「文青店」進駐，但近日因疫情被劃出「指定區域」，區內人流大減。曾幾何時區內是紡織業重地，由於工廠搬回內地而漸變式微，加上疫情衝擊，區內一間老字號線繩廠近日宣告結業，反映行業正處寒冬。有區內經營30年的繩帶店東稱由昔日每天有數十萬元生意額，到現時「有一百蚊已經好好」，慨嘆整條街生意難做，無謂再想當年「麻目晒啦，人生就係咁有上有落，唔可以猛咁懷念以前嘅好。」

深水埗於七十至九十年代是紡織業批發重鎮，區內除了提供布匹批發，皮革、線、繩、鈕扣等配件的店舖比比皆是，在汝州街一個巷內開設繩帶店逾30年的東主陳先生便是其中一名經歷行業興衰的見證人。

小巷店仔高峰期聘請十多名員工

「以前梗係忙，未搬上大陸時真係好好，有啲行家都講，以前唔使點樣搏，每個月都可以搵到一架寶馬。」陳先生指，該店一直以來主要做繩、背囊帶等各式各樣的配件，過去香港紡織業興盛，公司在此處訂貨，他們接單後，會將東西運到內地再出口，最興旺的時候，中午12時叫飯，一直忙碌到至下午3時才有空吃飯。別看他店舖小小，原來小巷內高峰時期都有十名員工，傳真機、電話響個不停，一個月有至少數十萬生意，他亦靠此養大了三名子女。

陳先生更曾聽聞有數間配件店打算「夾埋幾間搞上市」，惟最後因遇上金融風暴而作罷。紡織用品店風光一時，然而紡織業九十年代起由高峰滑落，本地工廠全搬至內地生產，生意每況愈下，去年更迎來長達一年的新冠肺炎疫情，更加是雙重打擊，政府早前在區內劃出強制檢疫範圍，該處一帶的人煙就更加稀少。

「如果你有同事好得閒，可以搵佢朝早坐到夜晚，睇下有幾多個客人嚟。」陳先生笑說。

店東：半退休不奢求生意額

他坦言，如果一天內有一百元生意，已是「好好生意」，「𠵱幾條街，對面就做咗車房，隔離嗰間(服裝物料店)以前一個禮拜有兩個貨櫃嚟，啲貨多到嚇人，但𠵱家都執咗笠。」

不幸的事件一宗接一宗，鴨寮街開業逾40餘年的老字號店「永發線繩廠有限公司」，早前在門店貼出光榮結業告示，表示做至今月底將會結束生意，記者今日到來已是「摸門釘」，老店已關門大吉。

陳先生形容，即使倖存下來的服務物料店舖均是「吊鹽水」，以他為例，每日仍舊開店，但已是「半退休」狀態，平日在店內和朋友「傾下偈」，不求生意額，「仲要求乜嘢，仔女都大個晒，時代唔同咗，唔到我哋諗有咩打算啦。」廖廖數語，道盡時不予我的唏噓與無奈。