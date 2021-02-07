新年前生意密密做　麻將舖玩具店疫巿爆升　店主：有得做算係咁

撰文： 莫家文 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-07 21:29

新冠肺炎疫情未見消減，麻將館、派對房間和卡啦ok等表列所被勒令延長關閉至本月17日（年初六），農曆新年將至，親友家中拜年成為唯一的聚會活動，有麻將器具店指受惠娛樂處所關閉，雀友手癢改至家中「游乾水」，銷情疫巿上升，新年前生意更增長一成多，周末做至不停手，主力銷售家庭遊戲的深水埗玩具街，家庭客絡繹不絕，店家對銷情增長感恩。「比起其他零售行業，我哋算好好，起碼有得做。」

客人趕在新年前買麻將買枱

新年前夕的周末，HK01記者接連巡視荃灣、深水埗、旺角、油麻地等巿面，視察專售遊戲或賭具店舖的銷情，當中位於沙咀道一處窄巷的大利蔴雀象牙玉器號，地下三檔連賣玉器、象牙器具及麻將，但所有客人集中於麻將店內密密買，老闆施先生及店員放下其他舖面的生意，專心招呼購買麻將、骰子等賭具的巿民。

老闆施先生表示，新冠肺炎疫情影響各行各業，唯獨銷售賭具生意的行情不俗，去年全年生意較前一年增加兩成，坦言已算幸運「比起其他零售行業，我哋算好，起碼有得做」。

他指出臨近新年，開始多了生客到店內查詢。「現時客流同生意額大概比之前多咗十多巴仙」。施先生稱，大部分客人皆是購買最基本的麻將套裝，「都係想執一套返屋企玩下」。

現場所見，售賣賭具的舖面一分鐘內至少兩名客人到訪，稱主要購買麻將桌及一副麻將。有客人表示，麻將用品將會於新年娛樂解悶：「今年新年都無乜活動，預計留返喺屋企同家人打下麻將算數，都唔打算出去拜年」。

深水埗玩具街丁財兩旺

有深水埗玩具街之稱的福榮街，周末人頭湧湧，當中以售賣集體遊戲和兒童玩具為主的店舖人流最多，短短十分鐘內已完成不少於五宗生意，光顧者大多為攜同子女到場的家庭客，他們交由子女自行選中煮飯仔和企鵝破冰遊戲，再到收銀枱付款。

育有一女的巿民羅小姐表示，預計今年沒有任何外遊或出行，相信大部分時間留在家中過年，「因為都知道今年新年冇得周圍去，所以嚟買啲玩具，等佢（女兒）有啲嘢玩下，無咁悶。」

桌遊太小眾難獲青睞

以年青客為主打的旺角信和中心，人流同樣絡繹不絕，不過有桌遊店店員稱桌遊遊戲(boardgame)始終於小眾遊戲，要多人參與才有趣味性，以年青人為主要客戶，自從限聚令收緊食肆晚上六時起禁止堂食後，客流大減，生意一直向下，「過往有啲客都係食完個晚餐過嚟睇下，𠵱家6點後完全無人。」

有油麻地遊戲店的店員稱，桌上遊戲乏人問津，反而一個人完成的立體紙模型、拼圖和動漫手辦較為熱賣，「疫情多咗時間留喺屋企，不少人會買返去砌，消磨時間，但卡牌遊戲就無特別多好多」。