新春墟市│疫情下葵青區搞網上墟市　手作產品接受預約或網購

農曆新年將至，但在疫情之下，各區的新春墟市未必能如常舉行，基層市民今年是否就會失去購物的另類選擇以及幫補收入的機會？近日有組織在葵青區籌辦了兩個「網上墟市」，街坊除了可以在網上預購不同的手作產品，亦可用事先預約的形式親身前往。這邊廂有參加墟市多年的檔主繼續用不同的產品吸引顧客，那邊廂有新手首次加入行列。他們都希望，墟市活動能恆常舉辦，好讓檔主能發揮所長，同時亦促進區內不同社群的接觸和交流。
近年不少組織致力推動墟市文化發展。循道衛理亞斯理社會服務處 - 逸葵綜合發展中心和香港聖公會麥理浩夫人中心近日分別舉辦了福「逸」年宵網上市集和新年手作「去虛墟」。今年的墟市活動改以網上形式進行，居民除了須遵守一般的防疫措施外，同時需要先在網上訂購心儀貨品及預約時間到訪中心取貨。
有至少五年墟市經驗的林太和Maggie，今次在新年手作「去虛墟」中繼續售賣手鏈、頭飾、手工皂等手作品。林太指，她自2015年首次舉行的深水埗見光墟開始，一直參與擺墟到現時，多年來曾在上水、筲箕灣、大埔等賣過熟食和各種飾物。「咁多年嚟見到大家賣嘅嘢好多都好特別，只不過街坊少咗一個平台做市場推廣。」她認為，墟市中很多產品質素都很高，相比大牌子的更為精緻和個人化，切合街坊需要。Maggie則指，擺墟五年來觀察到墟市中會出現較人性化的交流，「墟市係一件民生事，做手作有時唔一定要用價錢衡量，檔主見到街坊買得開心，自己就好開心。」
對於今次轉為網上形式舉行墟市，二人表示歡迎，認為在疫情下有新嘗試都是好事。她們指，雖然平日忙於照顧家庭，幾近分身不暇重新學習在網上推廣產品，但認為今次或可成為契機，待疫情過去後，可以探討究竟網上與實體墟市是否可以同步進行。
至於墟市新手Annie和Kammy，第一次擺檔就參加了福「逸」年宵網上市集。為兩女之母的Annie，任文職工作多年，近日首次接觸衣車，與拍檔一同縫製以新春為主題的和風杯套、布袋等等。她指，今次經驗猶如「試金石」，令她首次體驗到做老闆的滋味，而家人都十分支持，「我哋好難喺外面開檔，希望會有定期墟市，未來有多啲機會可以擺檔。」為家庭主婦的Kammy則指，一眾參加了機構培訓班的檔主都是「有媽媽背景」，因此她與另外兩名新相識的拍檔十分投契，可互相「補位」。她指，疫情下丈夫的收入有受影響，因此也希望藉不同方法幫補收入，又指參加墟市製作新年金魚、桔等新年飾物令她在疫情下能學到新技能，未來亦希望能加以運用。
新年手作「去虛墟」墟市為賽馬會「攜坊互連」葵芳社區計劃其中一個活動，計劃由香港賽馬會慈善信託基金資助，香港聖公會麥理浩夫人中心團體及社區工作部主辦，計劃目標包括發掘和發展基層居民的才能及讓居民共同參與營造社區等。透過墟市提供的平台，除了可讓居於葵青區的檔主發揮所長，亦能協助他們幫補家計。同時墟市亦能促進區內不同社群的接觸和交流，共同營造社區。因應疫情持續，今年計劃將過往舉辦的墟市活動改以網上形式進行，居民除了須遵守一般的防疫措施外，同時需要先在網上訂購心儀貨品及預約時間到訪中心取貨。