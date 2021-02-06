新春墟市│疫情下葵青區搞網上墟市　手作產品接受預約或網購

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-06 09:00

農曆新年將至，但在疫情之下，各區的新春墟市未必能如常舉行，基層市民今年是否就會失去購物的另類選擇以及幫補收入的機會？近日有組織在葵青區籌辦了兩個「網上墟市」，街坊除了可以在網上預購不同的手作產品，亦可用事先預約的形式親身前往。這邊廂有參加墟市多年的檔主繼續用不同的產品吸引顧客，那邊廂有新手首次加入行列。他們都希望，墟市活動能恆常舉辦，好讓檔主能發揮所長，同時亦促進區內不同社群的接觸和交流。

近年不少組織致力推動墟市文化發展。循道衛理亞斯理社會服務處 - 逸葵綜合發展中心和香港聖公會麥理浩夫人中心近日分別舉辦了福「逸」年宵網上市集和新年手作「去虛墟」。今年的墟市活動改以網上形式進行，居民除了須遵守一般的防疫措施外，同時需要先在網上訂購心儀貨品及預約時間到訪中心取貨。

有至少五年墟市經驗的林太和Maggie，今次在新年手作「去虛墟」中繼續售賣手鏈、頭飾、手工皂等手作品。林太指，她自2015年首次舉行的深水埗見光墟開始，一直參與擺墟到現時，多年來曾在上水、筲箕灣、大埔等賣過熟食和各種飾物。「咁多年嚟見到大家賣嘅嘢好多都好特別，只不過街坊少咗一個平台做市場推廣。」她認為，墟市中很多產品質素都很高，相比大牌子的更為精緻和個人化，切合街坊需要。Maggie則指，擺墟五年來觀察到墟市中會出現較人性化的交流，「墟市係一件民生事，做手作有時唔一定要用價錢衡量，檔主見到街坊買得開心，自己就好開心。」

對於今次轉為網上形式舉行墟市，二人表示歡迎，認為在疫情下有新嘗試都是好事。她們指，雖然平日忙於照顧家庭，幾近分身不暇重新學習在網上推廣產品，但認為今次或可成為契機，待疫情過去後，可以探討究竟網上與實體墟市是否可以同步進行。

至於墟市新手Annie和Kammy，第一次擺檔就參加了福「逸」年宵網上市集。為兩女之母的Annie，任文職工作多年，近日首次接觸衣車，與拍檔一同縫製以新春為主題的和風杯套、布袋等等。她指，今次經驗猶如「試金石」，令她首次體驗到做老闆的滋味，而家人都十分支持，「我哋好難喺外面開檔，希望會有定期墟市，未來有多啲機會可以擺檔。」為家庭主婦的Kammy則指，一眾參加了機構培訓班的檔主都是「有媽媽背景」，因此她與另外兩名新相識的拍檔十分投契，可互相「補位」。她指，疫情下丈夫的收入有受影響，因此也希望藉不同方法幫補收入，又指參加墟市製作新年金魚、桔等新年飾物令她在疫情下能學到新技能，未來亦希望能加以運用。