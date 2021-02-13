廟宇人流香火鼎盛　紙紮風車大賣　唯獨呢類祭品生意銷情麻麻

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-13 18:03

每逢年初二是拜車公日子，另一邊廂亦有巿民到地區寺廟拜神，祈求新一年好運及驅走疫症，紅磡的觀音廟及福德古廟全日香火鼎盛，不過售祭品的攤檔未必個個受惠，有紙紮香燭舖人流不絕，但以往巿民買燒肉雞祭祖的習慣不再，有店員稱不但單價「縮水」，整體生意亦較去年下跌三分一，「第四波疫情成條街無人，差啲唔夠畀人工，呢家熟客返嚟買嘢已經好感恩。」冀巿況能夠逐步改善。

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位於紅磡差館里的觀音廟，全日人流絡繹不絕，大批善信走入廟內拜神祈福，把廟內擠得水洩不通，而附近紙紮舖同樣「塞爆」，巿民入廟前蜂湧購買紙紮祭品、香燭或風車，店外不斷有人龍等候付款。同區位於船澳街的福德古廟，亦有街坊到場叩拜焚香，神枱上佈置一堆糖果、花生及白饅頭作祭品供奉神靈，職員全日忙於清理香爐內焚燒完畢的香燭，騰出空間讓其他善信上香。

商戶：最差時段成條街無人

善信不斷，但並非每間售賣祭品的攤檔均有受惠，鄰近福德古廟的寶其利街一帶燒味檔，生意普遍較之前差，其中潮興正宗鹵味的女店員表示，自紅磡接連爆疫，加上第四波疫情來臨，食肆林立的寶其利街一度變成死城，「個陣成條街都無人，差啲(賺埋)都唔夠畀人工。」成為該店開業九年以來生意最差的時段，其後疫情有所緩和，加上新年洋溢喜慶洋洋的氣氛，開始多了街坊熟客回歸，當中不少人特地買雞及燒肉祭祖，「隻雞唔斬就係拎去拜神。」惟每宗單價「縮水」，由買一斤九十多元的燒腩仔，變成減半只買一條燒豬肋，整體生意較去年同期減少三分之一，即使來貨價升約一成，該店亦只能微調價錢，「每隻沙薑雞由65加到70元，每斤燒肉一蚊都無加過。」她希望能吸引回頭客，讓生意漸復舊觀。

街巿人流不多 商戶稱祭品生意差

鄰近觀音廟的紅磡街巿，檔口開門營業數量不多，當中一樓僅有不足一成檔口如常開門營業，各條橫巷空盪盪，連帶光顧的人流亦不多，有鮮肉檔的肉販悶得開着手機看直播。其中一檔售賣海味、生果及糖果的鴻興海味，檔主趁着其他檔口休業，佔據其他檔口門店擺賣橙、香蕉、軟糖及乾果等食物，但女檔主慨嘆未有受惠廟宇祭拜人潮，糖果及生果等祭品生意一般，截至下午2點多，「總價100蚊的生果都賣唔出。」若再無人光顧「年初二都係諗住開幾個鐘應下節，無人咁就早啲收檔。」