撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-16 20:43

婚禮是一生人一次的大日子，任誰都想事事盡善盡美，但新冠肺炎疫情一波接一波，打亂了不少新人的結婚計劃。在限聚令等防疫措施之下，不但婚禮需要多次延期，亦有新人因擔心收入受影響，精打細算將婚禮開支減至最低。有金飾公司因應巿況提供租借金器服務，直言以往月入數萬元的空少、以至收入穩定的公務員或銀行職員，均在結婚當日租借金器，慳錢預留日後不時之需。 攝影：羅君豪

Yvonne坦言，疫情下只能「一路準備一路應付」婚禮。（羅君豪攝）

拍拖十年的Issac和Yvonne，自Issac去年11月尾在家中求婚成功後，二人原本計劃於今年年底結婚。按照家中長輩要求，由早上斟茶儀式至晚上擺酒，全日辦完所有儀式，假如沒有疫情，他們會到外地拍結婚照、到歐洲渡蜜月，但現時情況未明，也難確保11月時疫情是否已過，因此他們坦言只能一面準備一面應付。

「酒席好早已經book咗，但都有問到如果到時仲有疫情，會有咩解決方法。」二人表示，早前已預訂了酒席，場地方面表示不能退款，最多可以改期三次，「疫情後我都參加咗一個朋友嘅婚禮，同以往嘅其實都好大分別，一個證婚場入面有20個人，十分鐘就搞掂。你問我，我自己就唔係好想要呢種啦。」Yvonne苦笑，但她與Issac亦有想好最壞打算和應對方案，「最差嘅就係用一個場先證婚，擺酒就兩人一枱，只請最friend最close嘅十幾人先。」

穩定工作都怕有變數

Issac和Yvonne分別任職公務員和銀行文員，工作尚算穩定，但Yvonne也不期然擔心，假如銀行撤資或縮減人手，二人未能確保日後仍有現時的收入，生活或會有很大影響，「心理壓力大咗，每做一個決定都會諗，到時係咪真係用得着，係咪真係冇問題？」二人均指，在疫情之下，婚禮用度會「諗過度過」、「慳得就慳」。

傳統中認為結婚要有至少「四飾金」（即頸鏈、手鐲、耳環和金戒）才算體面，Issac和Yvonne卻選了租借金器服務，他們指家人對此亦感抗拒，但Yvonne認為妹妹數年前結婚時買了全新金器，只在婚禮當日戴過，之後便被放入床底，既不捨得賣掉，又擔心「放喺邊度先安全」，「好多嘢例如酒席要事先決定，但金器就唔會𠵱家買，金價貴之餘，都想留返啲錢......想有自己屋企，又想過幾年後有小朋友。人生唔係淨係得婚禮一日要靚！」

每租一次便重新打造

千金KALLiSTi創辨人兼行政總裁黃翠玲指，去年年中開始了租借金器的服務，疫情下不少任職旅遊、空中服務員等的準新人因擔心收入問題而選用租借金器。「結婚冇可能等多幾年等疫情過去，但搞婚禮又要顧住長輩，所以佢哋會嚟租金器做儀式。」她又指，坊間以二手金器租借為主，他們是首間做「一手金」，店內的金器在被人佩戴、歸還收回後，都會在工場重新鑄造，確保金器可維持最好的狀態，不會出現凹痕或花痕。「新人會比較放心、唔使覺得人哋戴過意頭唔好，長輩都比較接受。」