灣仔區議會│運輸署擬劃希慎啟超道作行人專用區　白沙道恢復通車

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-18 23:17

銅鑼灣白沙道行人專用區自2004年起開始使用，運輸署近月擬修改銅鑼灣區行人專用區安排，將原本白沙道的行人專用區，改到希慎廣場外的啟超道，而白沙道將恢復行車。灣仔區議會今日（18日）舉行發展、規劃及交通委員會，並討論相關議程，有居民代表出席會議，表達對白沙道恢復行車會引起噪音及空氣污染的憂慮，亦有區議員促請運輸署公開首階段的諮詢內容，並將下一輪地區諮詢的截止日期推遲，令更多持份者能表達意見。

有居民代表估計，希慎廣場外的啟超道被劃為行人專用區後，會吸引不少街頭賣唱者在上址演唱。（資料圖片/盧翊銘攝）

白沙道居民代表反對 斥署方製造區內外人矛盾

灣仔區議會今日舉行發展、規劃及交通委員會，討論由運輸署提出的改善恩平道、蘭芳道、白沙道、啟超道及利園山道的交通情況議題。白沙道大廈法團代表白鑫及商戶代表黎穎詩今日出席會議，二人表示該處是居民每日必經之路，亦充滿集體回憶，憂慮恢復行車後會產生噪音及空氣污染問題，亦估計啟超道被劃為行人專用區後，會吸引不少街頭賣唱者在上址演唱，批評運輸署的建議並無考慮當區區民的意願，「出面啲人嚟就好開心，可以好快入到嚟，又可以好快走到，但有冇諗過我哋居民日日都對住呢度，有咩影響都係我哋承受」，形容署方此舉會製造區內外人的矛盾。

楊雪盈其後提出臨時動議「運輸署必須派員出席由區議會舉辦的公聽會，聽取持份者意見後再提交新方案作諮詢，然後才可落實」，惟有區議員相繼離席，令會議不足法定人數，宣告流會。（資料圖片）

運輸署早前在回覆區議會時表示，因大部分提出意見的人士都不願公開身分，故未有公開首階段諮詢內容，灣仔區議會主席楊雪盈表示，早前收到不少居民對修改銅鑼灣區行人專用區安排持反對意見，更有小巴營運商表示沒有收過諮詢，認為如有表達意見的人士不欲公開身分，署方可先遮去個人資料再公開內容。區議員張嘉莉同樣認為，署方應提供更多資訊，讓受影響的居民得知改動後的情況，建議將下一輪地區諮詢的截止日期推遲，令更多持份者能表達意見。運輸署高級工程師何采殷認為，署方的改善方案目標是人車分流，又指不同方案均會令不同的人受影響，重申會分階段進行諮詢，希望與各個持份者討論後能取得共識，改善上址交通情況。至於首階段的諮詢內容，署方指將可向區議會提供撮要。

楊雪盈其後提出臨時動議「運輸署必須派員出席由區議會舉辦的公聽會，聽取持份者意見後再提交新方案作諮詢，然後才可落實」，惟有區議員相繼離席，令會議不足法定人數，宣告流會。