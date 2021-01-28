灣仔區議會跨黨派通過要求視像會議　民政專員：總署表示不支援

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-28 17:35

灣仔區議會繼之前政府官員拒絕出席會議後，今日（28日）召開第九次會議，討論透過網上視像會議方式，安排開會。動議獲跨黨派支持，亦獲得通過。不過民政事務專員陳天柱回應議員時表示，民政事務總署已表示未能支援視像會議，他只能將議員意見如實反映。 此外，議程討論屬下各委員會的進度報告時，灣仔區議會副主席麥景星提到，早前交通事務委員會曾召開會議，但官員拒絕出席，會議後來亦沒有足夠法定人數召開，但他仍以非正式會議方式收集市民意見，今日在席間向當局反映。不過，麥景星的做法，被不少區議員質疑是否合乎規矩。

麥景星為灣仔區議會副主席。 （資料圖片／呂凝敏攝）

麥景星在議程討論委員會報告時提到「非正式會議」的內容，被區議員梁柏堅質疑有關會議未有官員出席，在未能確定是否算正常召開會議的情況下，難以確定已就討論下了定論。麥景星回應指，該會議只是非正式會議，但他早前已將該會議內容去信運輸署，但未獲回覆，所以今日趁有官員在場，一併提出意見。

梁柏堅之後追問民政事務處，受疫情影響下開會安排如何，問民政事務處能否要求官員出席會議等。民政事務專員陳天柱回應指，在疫情嚴峻下，當局不會提供開會地點及秘書處服務，同時官員不會出席會議，如區議會認為有需要開會，只要有足夠法定人數，可以隨後透過錄音，提供會議紀錄。梁柏堅質疑沒有官員出席下，能否滿足區議會作為諮詢架構的作用，「沒有官員出席，我們做書友得啦」。

陳天柱表示，他們希望延遲會議至疫情稍為緩和的情況下才召開，不過理解區議員會認為有迫切性，又無辦法透過書面傳閱方式討論時，會希望自行開會。

無人反對安排視像會議開會 民政專員：民政總署表示未能支援

會議之後討論透過網上視像會議方式安排開會。區議員李碧宜表示，不認同長期以疫情為由不開會，故認為是時候研究視像開會的可行性。議員顧國慧指舟特首林鄭月娥亦透過視像會議述職，認為網上會議是大趨勢。自由黨林偉文認同書面回覆費時失事，建議民政事務處向總署表達有關視像會議的意見。

陳天柱回應指，理解議員最希望官員及議員都在現場開會，並希望若以視像會議方式開會，能有官員出席，並取得秘書處支援，但民政事務總署已表示未能支援視像會議，他只能將議員意見如實反映。

之後楊雪盈動議表決，內容是在符合區議會條例下，應按一定安排舉行視像會議。動議獲跨黨派9人贊成，無人反對及棄權，獲得通過。

灣仔區議會的倡議安排，包括主席與區議會秘書必須身處同一地點，其他與會者可透過視像參與；參與會議者必需在鏡頭前露面，以此計算法定人數及出席時間；投票時議員需在鏡頭前舉手示意等。

另外，會議亦討論引入觀察員制度，但討論多時一直膠着，議員反應兩極。有議員支持由專業人士針對活動本質的成效作專業評審，但亦有議員批評相關準則、津貼觀察員的制度需要從長計議、與及觀察員是否中立等。動議最後無法取得大多數贊成，未獲通過。