花墟商戶被指「奉旨」霸路營商　區議員：一係搬遷一係加重罰則

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-19 23:08

花墟霸路營商問題一直困擾當地民居，油尖旺區議會今日(19日)召開會議，有議員關注政花墟商戶阻街「酌情容許範圍」政策過度寬鬆，以致新年前夕商戶接連霸佔行人路及車路做生意，居民寸步難行，要求食環檢討現行政策，建議加重罰則或重新考慮早年提議搬遷所有商戶至洗衣街用地，解決花墟空間不足的問題。

油尖旺區議員林兆彬表示，花墟花店貨物阻街問題長期困擾當地居民，尤其是節慶日子變本加厲，以剛過去的農曆新年為例，商販公然將行人路及車路納入營商範圍，面向協和小學的太子道西的車路，被商戶霸佔一半擺花放賣及隨處放貨，雙行車路縮窄一半變成單行道，而行人路亦擺滿貨架及花卉，加上人流眾多，長期擠得水洩不通，「基本BB車同輪椅都唔使旨意過到去。」情況有越演越烈之勢。

商戶霸路情況越演越烈

林指出，花墟被列在「酌情容許範圍」之內，可以將貨物放在舖前3呎，但大部份商舖不守規矩，甚至「奉旨」越擴越大，「好似畀你有特權咁，完全唔自律，擺到周圍都係盆栽。」

即使食環署人員可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》向花墟商戶票控，但執法力度不足，導致商戶有恃無恐，認為是時候檢討現行政策，單從教育或定額罰款兩種做法，已不足以阻嚇商戶遵守規定，建議修例加重阻街罰則，例如仿效食環署及警方去年底聯合向深水埗北河街巿一帶商販執法，打擊店鋪非法擴展營業範圍，一發現違規即圍封上址沒收貨物，交食環署外判人員以夾斗清走，又或重新考慮政府2016年將花墟商戶搬遷至洗衣街政府用地的提議，否則無法有效從根本解決問題。

食環署：積極配合區議會檢討政策

食環署書面回覆林的提問時表示，花墟現有約110多間以批發及零售鮮花與盆栽為主的店鋪，屬旺角區內其中一個特色旅遊景點，可根據「酌情容許範圍 」酌情容許商戶伸延其營業範圍至舖前三呎的行人路，至農曆新年特別交通安排實施期間亦有進一步酌情做法，但只屬暫時性，相關部門或機構在有需要時會作出檢討。

發言人強調店鋪非法佔用公共地方造成阻礙，屬街道管理問題，涉及多個政府部門的工作範圍，署方主要工作是保持環境衞生及規管街頭的販賣活動，因此會優先處理妨礙清掃街道工作及取締非法販賣活動，並會引用《公眾衞生及市政條例》（第132 章）和《簡易程序治罪條例》（第228章）的相關條文，按實際情況採取執法行動。署方對油尖旺區區議會提出要求檢討花墟商戶阻街的「酌情容許範圍」政策持開放態度，並且會積極配合及參與相關工作。