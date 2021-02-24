撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-24 18:38

財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，當中提到因疫情期間市民關注大廈渠管錯誤接駁和失修的情況，因此政府將撥款10億元，資助超過3000幢舊樓維修渠管。本港劏房違例改建問題嚴重，有關注基層的組織指，雖然對政策表示歡迎，但認為只是「維修」難以全面根治問題。

新冠肺炎疫情持續多時，大廈渠管疑多次成為播毒源頭，今日公布的《財政預算案》中提及，政府將預留10億元資助超過3000幢差餉租值不高的老舊樓宇業主，進行渠管維修或提升工程。計劃會針對40年或以上樓齡的舊樓，並將不設資產審查，可資助工程的8成金額，上限是12萬至100萬元，資助額的上限會根據大廈的單位數目計算。針對無力自行籌組工程的大廈例如「三無大廈」，屋宇署會運用《建築物條例》下的權力，代業主進行工程，他們可受惠於資助計劃。

▼2020度《財政預算案》重點措拖▼

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據了解，現時全港有約9600棟符合資格申請的舊樓；而在一些舊區內，劏房環境惡劣、樓宇污水喉改裝問題嚴重，其中單是在多次被封區的油尖旺區內已有多達900多幢三無大廈，劏房單位多達21,500個。關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒指出，組織支持政府預留金額改善渠管，但劏房很多時涉及違例改建，渠管亂駁的問題不能只以維修方式來處理，認為如要根本解決問題，政府應在其他政策如租務管制方面，規管業主在改裝劏房時確保渠管也要合符《建築物條例》。



陳康麒亦指，疫情已持續多時，而早在2003年沙士已有「U型渠」的前車之鑑，形容渠管問題早已是傳播病毒的計時炸彈，批評政府沒有先見之明，在此刻才有行動；加上全港的舊樓數目很多，只資助約3000幢無疑是數量太少。

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▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼