葵青區議會研改善交通　建議設轉車站、發展海上交通

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-26 21:07

出行除了要「安心」，市民更關心方便、快捷到達目的地，但香港多區都有交通問題，如屯門、觀塘長期塞車引起很多不滿。為了改善區內的交通配套和拓展交通網絡，葵青區議會交通發展事務工作小組於去年進行了葵青區交通建設及配套研究，今日發表報告結果，有區議員指現時區內交通以行車幹線和鐵路為主，應研究葵青區增設置轉車站、開發青衣海上交通的可行性，增加靈活度和節省出行時間。

趼究探討四個潛在巴士轉車站

葵青區議會交通發展事務工作小組在去年9月開展葵青區交通建設及配套研究，並在同年11月聘用了何黃交通顧問有限公司，主要目的是希望透過公眾諮詢以研究葵青區是否應建立一個轉車站、研究可實行的配套如分區巴士轉乘優惠或分段式收費、研究開發青衣海上交通的可行性等。小組在去年12月14日至21日曾邀請市民進行問卷調查，最後成功收回2162份實體和電子問卷。

現時多條主要公路上都有大型巴士轉車站，不過葵青區為已發展成熟區域，要設置新的轉車站較為困難。研究指出，基於現時限制亦會考慮於現時巴士總站或分站設置轉車站，並建議四個潛在巴士轉車站可行地點，包括青衣長安邨、葵涌交匯處、大窩口站和大窩口交匯處。研究認為設立明確、容易辨識的轉車站，可便利乘客轉車，同時利用來往不同地區的巴士路線的互相轉乘，擴大現有巴士路線的服務覆蓋範圍，亦可利用轉乘的票價優惠減低巴士乘客的乘車費用。不過四個地點均需進行改善工程如增設減能護柱、增加巴士到站顯示屏等，才可配合乘客安全候車。

增設水上的士及電動渡輪

除了陸上交通，研究亦探討了在青衣開發海上交通的可行性。昔日青衣渡輪碼頭有荃灣至中環的航線行經，自約20年前航線停辦後，青衣渡輪碼頭亦停用並改名為「青衣公眾碼頭」。葵青區議會翠怡選區的區議員黃俊達指出，不少青衣居民都希望交通可變多元化，建議如要發展青衣航線，可用水上的士或「電動渡輪先導試驗計劃」形式以省卻購入渡輪的開支，「我哋睇過，由青衣去荃灣西搭船其實只係需要六分鐘 ，亦唔使塞車，同現行陸上交通相比有一定競爭性。他認為可用「單日試驗」模式觀察市民反應，同時可開發周末出行到離島的路線和活化碼頭地方進行零售活動以幫補收入。

葵青區議會交通發展事務工作小組主席許祺祥則指，青衣碼頭丟空多年，建議可試辦屯門、深井等航線，甚至日常可有船前往觀塘、尖沙咀、中環等多市民上班的沿海地點。他認為政府可大膽試行水上的士等政策，以增加各區交通的靈活性。

青發選區的區議員劉子傑表示，葵青區多年來著往鐵路和陸上交通，其實海上資源十分豐富，指現時只得短程港內線，但外國如悉尼等地的港內線平日均十分繁忙，希望政府和運輸署能早日重新檢視和發展水上交通。