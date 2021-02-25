荃灣區議會推「花園城市」　研究發現區內潛在綠化地達617個

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-25 18:32

在城市化發展下，香港早已變成「石屎森林」。雖然政府過往曾進行一系列綠化城市工作，但當中的管理和保養植物工作仍有不少改善空間。以荃灣為例，早於7年前，政府在區議會中討論荃灣綠化總綱圖，惟成效未如理想。去年6月荃灣區議會再次就荃灣成為「花園城市」構思作出討論，聯同專家在區內進行綠化研究。今日（25日）荃灣城市綠化研究結果出爐，發現荃灣市中心共有617個潛在可綠化地點，包括天橋頂部、欄杆、工廠大廈、屋邨及學校屋頂等。有區議員希望荃灣可作為綠化試點，把概念推至全港18區實行。

今日（25日）荃灣城市綠化研究結果出爐。（曾鳳婷攝）

荃灣城市綠化研究在去年底進行，由香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇及其研究團隊，以兩個月時間在荃灣進行密集式考察，以評估荃灣各地潛在可綠化地，並根據其綠化條件，例如位置、尺寸、光暗和物料等，再作配對，建議在合適地種植不同種類的植物。

研究發現荃灣市中心共有617個潛在可綠化地點，包括天橋頂部、欄杆、工廠大廈、屋邨及學校屋頂等。（研究團隊提供）

城市綠化限制多

研究把荃灣近市中心地帶分為11個區域，分別在路邊，道路邊坡、公共開放空間、地上空間及天台等尋找潛在合適綠化地，發現在公屋區有不少植物，惟當中的植物素質及保養欠佳。在內陸地區因多車，交通通道較少地方能用作綠化，沿海地方卻因長期大風，大多只種植固有植物，種類不多。

行人路邊、天橋頂部、欄杆及天台均有潛能綠化

研究指出，天橋頂部、欄杆、工廠大廈、屋邨和學校的屋頂都是潛在的綠化地。行人路邊、馬路分隔位及停泊咪標附近位置均能善用，此舉在歐美亦十分常見。研究團隊考慮這些位置的尺寸、光暗和物料後，會選擇適合在該地生存的植物。如荃景圍仁濟醫院林百欣中學路段的路較寬闊及有陽光，但有高度限制，適合種植風鈴木和山麥冬這些不會生長太高的植物。

而種植在天橋和避雨亭的植物，應以不太需要陽光的攀藤植物為主，因為它們會把陽光擋住，例如青山公路附近行人天橋蓋頂便可種植首冠藤。針對斜坡，研究團隊發現，大多在斜坡的樹因「當風」，有倒塌風險而被砍除，故建議在這些地方種植開花植物，減少同類型事情發生。現有公共休憩設施的綠化地帶在設計上亦需要改善，研究團隊解釋，由於公園多硬地，留給樹穴的位置普遍不大，若在樹穴旁加設開花植物能助樹根抓緊泥土。研究團隊在評估天台的承托力後，發現一些承托力高的天台更是發展社區農圃的良地，如荃灣街市天台空地便能發展，日後更令加入社區活動元素，供市民使用。

樹博士：香港應以創新三維式進行綠化工作

「樹博士」詹志勇指出，現時香港的綠化率只有個位數字，相對其他地方來說，香港綠化率十分低。以往香港政府沿用傳統方法進行綠化，故有不少限制。他認為以香港作為超高密度城市的情況來說，可因地制宜，以創新的三維式綠化（又稱垂直綠化）方法處理綠化工作，「唔單止喺地下做，其實一啲行人天橋都可以加啲綠化元素入去」。

「樹博士」詹志勇指出，現時香港的綠化率只有個位數字，相對其他地方來說，香港綠化率十分低。（曾鳳婷攝）

他認為除了在規劃上要改變植物的質素外，也要多加注意保養，「以往發現唔少地方啲植物已經枯咗，泥土又未做好保養」。由於綠化所需要的成本不高，詹志勇相信香港有能力做到，只是需要協助培訓園藝人才，例如設立牌照制，更有規劃進行綠化工作。他同時指，綠化有多種好處，「喺大自然身邊，人會不知不覺變得開心」，亦能在繁忙的都市下，減少市民壓迫感。

荃灣區議會主席陳琬琛明白推動荃灣成「花園城市」定必充滿挑戰，希望日後能以荃灣為試點，把概念在全港18區中實行，並在將來和新加坡看齊。（曾鳳婷攝）

荃灣區議會主席陳琬琛則指出，明白推動荃灣成「花園城市」定必充滿挑戰，政府部門的協作也十分重要。他希望日後能以荃灣為試點，把概念在全港18區中實行，將來與新加坡看齊。他又指出，早前房屋署屋邨管理諮詢委員會中，曾有議員向康文署及土拓署提出相關計劃，當時對方亦持開放態度，他亦會持續跟進。