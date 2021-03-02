撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-02 18:04

將軍澳新居屋雍明苑近月因裝修及搬遷而衍生的「垃圾山」問題，不但困擾屋苑居民，未來更有可能影響全區。有區議員指雍明苑落成後陸續浮現人手不足及規劃失當等問題，導致裝修廢料及非家居垃圾遍及各樓層，阻塞走火通道，更堵塞對外交通，擔心未來四個公營發展項目，包括魷魚灣以西、坑口影業路以西北、昭信路、香港電影城以東會變成雍明苑翻版，勢癱瘓全區主要交通幹道。

西貢區議員黎煒棠表示，自雍明苑去年11月進行交樓程序，戶主開始蜂湧裝修，因入伙而衍生的問題便開始陸續浮現，包括該屋苑保安及清潔人手嚴重不足，例如一個屋苑清潔編制只有一名管工、三名全職清潔工及三名兼職清潔工，難以處理龐大清潔服務、清理廢料等工作，而他們面對最大問題是裝修承辦商未有遵從將廢料及非家居垃圾投入地下環保斗，隨手將不同廢料棄於各樓層，導致每個樓層均出現堆積如山的垃圾，阻塞走火通道。

物業管理公司曾就此安排額外清理，將裝修廢物集中放置屋苑緊急車輛通道位置，惟時間大多於晚上進行，清潔工處理廢物期間會產生噪音及微塵，影響居民作息，他亦接獲附近私人屋苑如SAVANNAH及海翩匯等居民聯絡將軍澳警署及向環保署投訴裝修噪音問題，影響進一步擴至周邊範圍。

違泊塞車禍延其他屋苑

自雍明苑入伙後，對出的雙線雙程車路的至善街交通十分繁忙，黎煒棠稱主要原因是泥頭車、貨車、輕型客貨車等車輛違泊於至善街上落貨，有時駛至上址停車等待進入屋苑，形成一條長車龍，但運輸署未有就此及早進行交通規劃，讓至善街的交通擠塞，有機會禍延連接該路的寶邑路、寶康路、唐俊街、康賢街等街道，情況令人關注。

黎擔心，將軍澳區未來有四個公營房屋項目，包括魷魚灣以西、坑口影業路以西北、昭信路、香港電影城以東，道路情況與雍明苑相若，若不及因應雍明苑出現的問題作出相應對策，勢必影響西貢及將軍澳全區居民，促請房屋署、運輸署、房委會、消防處、環保署等政府部門聯手解決問題。

將軍澳未來四大發展公營房屋可預見問題：

項目/預計浮現問題

1)魷魚灣以西/2700戶入伙將影響魷魚灣道及寶琳北路一帶交通，噪音及灰塵問題亦影響毗鄰英明苑、欣明苑及魷魚灣村

2)坑口影業路以西北/1730戶入伙將造成道路擠塞，車龍倒灌寶順路、清水灣道迴旋處，再禍延西貢公路、坑口村、清水灣道、水邊圍及富寧花園居民

3)昭信路公營房屋/600戶同時入伙的車流會造成昭信路、銀澳路、田洲路等交通擠塞及違泊行為。

4)香港電影城以東/3140戶入伙勢影響百勝角路及環保大道車流，加重環保大道交通壓力。