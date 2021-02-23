大埔山澗龜屍處處　義工三小時攀山涉水救出16隻「放生龜」

撰文： 呂諾君 鄧栢良 最後更新日期： 2021-02-23 21:06

不少宗教人士熱衷放生活動，不過不時有人胡亂放生，甚至會將淡水生物放入大海，放生不成反變殺生。日前香港棄龜關注組收到市民反映，指大埔碗窰的一條山澗中，有至少20隻背部寫有紅字、疑為「放生龜」的巴西龜在水中掙扎，因擔心牠們未能適應野外環境無法生存，一班義工今日（23日）專程前往救龜。過程中攀山又涉水，但身手敏捷的他們在三小時內，已成功救到16隻活龜。雖然如此，他們亦在河中撈到不少龜屍，因此希望再次呼籲市民停止放生行為。

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據大埔居民阿志表示，數日前放狗行經碗窰打鐵屻一帶時，見到山澗中有大量龜隻。他稱，今次並非第一次見到有人在該處放生，以往甚至曾見到有人放生瀕危的金錢龜。阿志經友人通知香港棄龜關注組的成員，關注組遂召集多名義工前來救龜；而知悉義工們的行動後，阿志今日亦帶同浮潛裝備加入，親身下水救龜。

在2016年成立的香港棄龜關注組，現時有約20多名來自不同背景的義工，平日主要靠Whatsapp群組進行聯絡，雖然眾人私下不算熟絡，但只要收到消息，義工們就會四出救龜。據他們表示，現時一部分人主力做拯救工作，另一部分則負責暫養龜隻的事宜，在沒有任何資助的情況下，如龜隻患病，義工甚至要自掏腰包帶牠們看獸醫。

龜背塗上紅色油漆字

今日（23日）中午時份開始，一班義工自山澗的中上游位置開始視察，終在下游一個水池中發現龜隻。只見水中的龜隻背部均有紅色油漆字，當中有部分可以辨認到被寫上了放生者中文名字、有「XXX放生」的字樣。除了活龜，水中亦是龜屍處處，部分只剩龜殼，也有龜屍傳出腐爛氣味，引來不少蒼蠅。幸義工打撈到的仍有16隻活龜，被放入盆中仍十分「生猛」。

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義工稱這次放生規模龐大 憂釀成生態災難

義工Sam指，現場所見的全部龜隻都是巴西龜，因其大小相若加上背部的紅字痕跡，估計是有人在同一地方買入同一批龜隻，再帶到現場放生。他表示，雖然過往在市區公園救龜數目會有更多，但今次以野外來說，規模亦算很大，「今次好彩係喺淡水，亦好彩短時間就有義工過嚟，救返嘅機會會大啲。」

義工Cyrus則表示，香港市面上四到的巴西龜，很多時都由人工繁殖，硬要將之放在野外地方，除了沒有食物又適應之外，即使牠們成功生存，都會影響到該處原來的生物，「因為佢哋本身繁殖能力好高，又冇咩天敵，如果放喺香港水域會影響本地生態，繁殖得到都會係一個生態災難。」

「放生真係等於放死」

香港棄龜關注組創會成員Ivy指出，一些宗教團體認為放生是慈善活動，但胡亂放生往往令龜隻死亡，過往已多次有義工在海上救到淡水龜，而即使成功救到「放生龜」，不少都會因不適應野外環境而生病，就算送往求醫仍是藥石無效。「你都見到今日咁多龜死亡，其實佢哋係冇食物、或者有病失救至死。」她呼籲大家不要再進行放生活動，「希望啲人唔好再去放生，因為放生真係等於放死。」對於在山澗中救出的龜隻，Ivy指會分批交給其他的暫養義工，等到龜隻回復健康時，就會在網頁上替牠們尋找飼養家庭。