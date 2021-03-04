新居屋雍明苑「垃圾山」後再爆糞渠倒流入屋　區議員促查屋苑結構

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-04 17:51

新居入伙，普遍住戶都希望能夠順順利利，惟將軍澳有市民在年初入伙新居屋雍明苑後，便接連發生事端。屋苑上月先驚現「垃圾山」事件，接着又遇上爆糞渠，排洩物經由大廈污水喉管、大廈氣喉及涉事單位氣喉倒灌入屋，平台亦有污水積聚。區議員表示，上星期收到市民投訴後，便與管理公司和工程人員到場視察及協助居民，發現是因裝修廢料等雜物引起淤塞，現已完成清理，相信與大廈內其他的裝修工程有關。就喉管問題，他亦找房屋署和管理公司共同調查是否與屋苑結構和設計有關。

該區區議員黎煒棠表示，上星期收到居民投訴，居於二樓的住戶向他指出，有污水連續兩星期流入單位，擔心會引起衞生問題。黎煒棠隨即與管理處和工程人員到場協助居民，發現事件和糞渠爆裂有關，懷疑因喉管淤塞，令排洩物經由大廈污水喉管、大廈氣喉及涉事單位氣喉倒灌入屋。

上星期五，有環保公司到場通渠後，發現渠內充斥着一些裝修廢料和其他雜物，相信和仍在裝修的單位有關，懷疑有裝修師傅把廢料倒進馬桶引發事故。其後，管理公司在屋苑內加強清潔，使用漂白水清潔屋苑平台，以保持衞生。黎煒棠昨日（3日）聯絡房屋署代表，要求他們調查事件是否與屋苑結構和設計有關，並作出跟進。

將軍澳新居屋雍明苑去年10月完工，近1,400戶自11月起陸續入伙。屋苑上月出現「垃圾山」情景，揭發因多名住戶新居入伙，產生大量的建築廢料、裝修及家居垃圾，堆積在屋苑範圍，大量的垃圾令清潔工人不及清理。垃圾初期以建築廢料為主，惟其後出現傢俬包裝垃圾，以及裝修公司的「紙皮」，囤積下形成「垃圾山」。