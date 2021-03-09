將軍澳第137區擬設混凝土廠　區議員促政府另覓遠離民居地方重置

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-09 18:30

將軍澳第137區佛堂澳為臨時填料庫用地，本將於2023年屆滿，惟去年發展局擬把油塘混凝土廠重置在上址用地。消息傳出後隨即受到當區居民反對，認為該地鄰近民居，若在設置混凝土廠會帶來不少污染問題。今日（9日）有西貢區議員到政府總部向發展局遞交請願信，促請當局另覓遠離民居的選址重置混凝土廠。

去年6月，發展局曾透露研究在將軍澳第137區物色合適用地設置混凝土廠，以取代油塘混凝土廠。當時指出，因混凝土廠在運作上需要在發展區域設立廠房，以支援附近一帶的建造工程，所以選址在第137區的臨海用地，以水路運送製造混凝土的各種材料，以免增加陸路交通壓力。

將軍澳第137區臨時填料庫位置。方國珊指，上述用地正在興建海水化淡廠，並已規劃該區為住宅區和民居只有1公里距離。（土木工程拓展署資料）

就重置混凝土廠計劃，西貢區議員方國珊表示，早前在西貢區議會房屋及規劃事務委員會已通過臨時動議「本會強烈反對於將軍澳137區規劃作混凝土廠重置計劃」。近期亦發起聯署，居民反應熱烈，短短一周已有多達5,000名居民簽名反對重置。方國珊指出，將軍澳區急速發展，現時將軍澳137區為建築廢料堆填區和填料庫。區內每天已有過千架的重型車輛進入將軍澳隧道及環保大道，以往這些車輛更會不時沿途漏泥，造成污染。她擔心若在137區再增設水泥廠，會增加車輛進入，使道路擠塞之餘，亦會加劇區內污染。

方國珊指出，將軍澳區急速發展，現時將軍澳137區為建築廢料堆填區和填料庫。區內每天已有過千架的重型車輛進入將軍澳隧道及環保大道，以往這些車輛更會不時沿途漏泥，造成污染。（方國珊提供圖片）

方國珊亦提到，上述用地正在興建海水化淡廠，並已規劃該區為住宅區和民居只有1公里距離。她認為不應再將混凝土廠遷入更多人口規劃地區及海水化淡廠附近。若強推重置混凝土廠，會十分擾民。她指出，現時在西貢區內已有一個混凝土廠，比起把油塘混凝土廠重置在將軍澳，她認為找一些遠離民居的地方重置較為合適，如東隧入口附近及其他地方也能考慮以一些短期租約作處理。