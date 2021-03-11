辦事處外設社區衣架遭房署警告需拆除　區議員：做法不近人情

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-11 12:31

去年12月，有元朗區議員在辦事處門外附近放置「社區衣架」，冀街坊能互相幫助，把不需要的衣物捐出，讓有需要的人從衣架上拿取。但在擺放一個月後，房屋署便以有人投訴阻街為由，要求移除「社區衣架」，更指出若不盡快拆除，不排除會因此終止辦事處租約。區議員終在2月把衣架拆除，但同時對事件感到無奈，認為「社區衣架」能確實幫助區內有需要的街坊，認為房屋署不近人情，以一句「規矩就是規矩」，令本來便利街坊的服務無法實行。

「社區衣架」去年12月在天瑞邨出現，原先擺放在區議員林進辦事處門外，街坊反應熱烈，有不少人把衣物捐出，有需要人士亦能在架上取得合適衣物。惟今年1月時，房屋署指收到有人投訴「社區衣架」阻街，故要求移除。

「社區衣架」去年12月在天瑞邨出現，原先擺放在區議員林進辦事處門外，街坊反應熱烈。（林進提供圖片）

林進與房屋署溝通後，本已協商把「社區衣架」轉放在屋苑公園、羅馬廣場回收衣物箱附近。但放置一天後，房屋署又出爾反爾，再次要求他拆除，並指出若堅持擺放，就不排除會終止辦事署的租約。最終，林進在2月時把「社區衣架」拆除。

林進與房屋署溝通後，本已協商把「社區衣架」轉放在屋苑公園、羅馬廣場回收衣物箱附近。（林進提供圖片）

他對房屋署的做法十分無奈，「房署喺空間使用上會唔會有啲酌情權呢？辦事處條路比較闊，擺在衣架之後，都唔會阻礙到街坊出入」。

林進對房屋署的做法十分無奈，「房署喺空間使用上會唔會有啲酌情權呢？辦事處條路比較闊，擺在衣架之後，都唔會阻礙到街坊出入」。（資料圖片）

林進表示，不少街坊都十分支持「社區衣架」概念，尤其他曾目睹在天冷時，有很多公公婆婆在衣架拿取適合衣服。但房屋署卻以一句「規矩就是規矩」，要求移除。在嘗試多次溝通下，也阻止不了「社區衣架」被拆除的命運。他認為在現行的官僚制度下，不少社區活動均會因此難以進行。

香港01就上述事件向房屋署查明，房署回覆指根據租約規定，租戶不得利用樓宇外任何地方儲存或陳列貨物之用。鑑於有關租戶將物品擺放在單位外，阻塞行人通道，經屋邨辦事處職員向租戶發出警告，租戶已將有關物品移走。