銅鑼灣改劃行人專用區交通優化方案　專家批：改變道路設計原意

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

銅鑼灣白沙道行人專用區04年起開始使用，運輸署近月提出交通優化方案，建議取消白沙道行人專用區，將其遷移至啟超道，並修改附近街道走向，有居民擔心新方案將禮頓道及軒尼詩道的塞爆情況引入居民內街，無助疏導交通，昨聯同學者、地區代表聯合發佈調查報告，於今日舉行公聽會前表達居民反對意見，要求擱置有關計劃。

根據運輸署提出的「恩平道、蘭芳道、白沙道、啟超道、利園山道及富明街交通優化方案」，建議取消白沙道行人專用區，改將啟超道劃為行人專用區；目前位於恩平道的的士站，亦建議移至蘭芳道，並且將恩平道規劃為雙線單程，蘭芳道將改為公共交通專用道路；利園山道行車方向由南行改北行，有關方案三度在灣仔區議會發展、規劃及交通委員會上討論，今日(13日)舉行公聽會，讓居民及其他持份者發表意見。

白沙道及蘭芳道業主代表，昨聯同灣仔前區議員伍婉婷、香港運輸研究學會資深會員熊永達就交通優化方案建議的調查報告發表意見，是次調查委托樹仁大學新聞系數據分析與民調研究中心，於上月底至今月9日在白沙道訪問626位受訪者，當中有六成為上述地區工作或居住，其餘皆為路過白沙道行人專用區的外來人士。

九成二受訪者不知新方案內容

調查結果顯示，有多達九成二受訪者並不知悉政府提出的交通優化方案，有六成九人擔心會造成人車爭路，引發更多交通意外，亦有六成五人認為有關方案只會令塞車情況更為嚴重，亦有六成一人擔心原在利園山道行人專用區擺賣的小販，將在新方案實施後分散至區內不同地方繼續，難以進行有效管理。

區內居住二十多年的白沙道街坊及業主立案法團主席鄺先生表示，白沙道與利園山道在平日晚上及周末特定時段變成行人專用品，不准車輛進入，環境較為恬靜，他飯後亦放心將兒子放在街上蹓躂，他擔心白沙道全天候通車後，將帶來噪音及污染問題，屆時原本聚於利園山道行人專用區旳小販散落各處擺賣，嚴重影響附近商戶及行人。

專家質疑無法根治交通樽頸

香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，留意到附近道路設施，以「人本位」作設計原則，例如利園山道與介乎啟超道、白沙道及蘭芳道等路口，行人過路處的位置做得較為開闊，司機沿單線單程行駛，較易留意路況，但運輸署新方案改變道路設計原意，變成「車本位」，將利園山道規劃成雙線單程行車，縮窄司機在路口的視野，反助長加速直駛，強調提出新方案無助疏導交通。「你擴闊幾多條路面，都滿足唔到塞車『樽頸』，運輸署無理由『黑箱作業』唔問居民整個方案出嚟，就諗住解決到(問題)。」

灣仔前區議員伍婉婷表示，導致利園山道、白沙道、恩平道及啟超道等內街塞車的元兇，是路邊停泊等候老闆的「老細車」，佔路時間長，部分又剛巧停泊於邊角位，導致貨車轉彎出大路受阻，直指近月警方加強執法已見成效，應提倡「行人優先區」概念，限制內街車輛使用，並加強行人專用區的管理，未有政策檢討結果前，不應重劃行人專用區，否則只會引街外車流入內街，加劇車流堵塞問題。