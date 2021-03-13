油尖旺料擁4.2萬間劏房　18區最多　400呎劏出20個「子彈房」

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-13 19:30

新冠肺炎疫情發生以來，基層越住越窮，劏房數目更有擴大化趨勢。有關注低收入組織今日發表調查報告，指全港十八區中以油尖旺最多劏房單位，推算多達4.2萬間，較2016年人口統計處調查約2.15萬間多出近一倍，而相關居所分間情況有越住越多人的趨勢，有業主為賺到盡更將一間400呎單位劏成20個上下格的「子彈房」床位，促運房局本月底提出更嚴謹的租務管制方案，保障劏房戶住屋權益。

關注綜援低收入聯盟委托宏恩基督教學院進行油尖旺區的不適切居所的調查研究，由去年11月至今年2月成功訪問417名住戶，並且與業主、裝修工程公司、退休消防員及多名專家進行深入訪談，了解劏房等不適切居所的實際情況，促請政府部門改善有關問題。

油尖旺分間單位較人口普查多近一倍

受訪對象為居住油尖旺分間單位的基層住戶，當中四成居住劏房、兩成半居住套房，一成四居住板間房，其餘包括天台屋、籠屋及床位等。調查小組成員同時以探訪形式到訪樓齡25年以上的私人住宅大廈，再憑單位門戶數目、窗口冷氣機及信箱數量等逐層計算大廈劏房數目，結果推算出油尖旺區有多達42,441個劏房等單位，當中以南區最多，有多達16,329間，其次為北區，估計有14,806，兩者已佔去油尖旺不適切居所總數的七成三。

調查顯示，每個分間單位由2016年一個單位劏出3.4間，上升至現時4.1間，每個分間單位住戶由2016年的2.3人，升至現時的3.1人，顯示不適切居所住戶越住越細，越住越多人，而平均呎租為39元，當中以油尖旺北區最貴租，平均呎租高達59元，較去年同區1000呎豪宅呎租36.5元為高。

有四成二受訪者表示業主「疫巿」加租，以受訪者平均居住面積約百多呎單分間單位為例，繳付租金由平均約4,388元至升至4,936元，平均加幅高達12.5%，有八成受訪者擔心加租，目前已有超過五成半受訪租客指租金佔整體收入超過一半，更有11.8%租戶租金佔家庭總收入八至十成，另外亦有近四成人擔心分間單位對子女成長、個人身心健康、衞生構成負面影響。

調查小組同時與消防員、業主、租客、社工等進行深入訪談，發現加租其中一個主因，與地產中介推調高租金有關，有個別不良地產中介同時隱暪業主及租客，向租客訛稱一年死租完結續租須交多一個月佣金，或有中介本身同時兼任物業管理中介後「食水更深」，既可為求加租或多收佣金而向租客迫遷，又可隨時增收管理費、水電費，收錢後卻不肯維修，其間業主全不知情。

劏房一旦火警隨時釀成多人死傷

調查特別引述消防員及工程人員專業意見，指分間單位多間隔設計令電力超負荷，加上劏房或板間房的木間間隔特別易燃，而缺乏鮮風的密閉空間一旦發生火警，會造成濃煙效應，短時間內造成住戶窒息，消防員進入火場時，亦無法掌握非法改建分間單位的圖則，增加搜救難度，隨時重演昔日劏房火警釀多人死傷的慘劇。

宏恩社會工作學院助理教授李玉儀博士稱調查期間發現有業主將尖沙咀一個400呎單位劏成20個上下格的床位房，合共收租約3萬元，較正常一個單位收租約1.5萬元，高出一半，相關「子彈房」的設計間隔並不罕見，擔心業主為求穩定租金回報率，越劏越多。

龔嘉欣為了存錢租住「太空艙」（《香港愛情故事》劇照）

區議員：政府勿成劏房問題罪人

她又援引學院另一項調查指，油尖旺分間房戶四大主要工種包括文職，服務銷售業、技工及非技術人員對租金加幅尤其敏感，工資升幅大約只有0.5至2.5%，但若租金增幅超過10%，租金佔收入比重將超過五成，跌入扶貧委員會對貧窮線的定義，擔心政府委任劏房租務管制研究工作小組曾放出考慮限制業主每次續租的租金加幅上限不得超過15%的消息，認為未有參考住戶實際居住情況。

她引述受訪租戶期望政府部門達到六項規管措施，包括規管租金加幅、水電收費標準、釐定租金起始準則，長遠應着力縮短公屋輪候時間，在排隊上樓期間，向住戶提供額外租金津貼及及恆常化N無人士津貼，減輕租金壓力。

油尖旺區議會房屋事務委員會副主席賀卓軒表示，受到《區議會條例》局限條件，區會只能資助有關機構進行油尖旺區分間單位調查，但事實上劏房問題涉及全港不同社區發展，即使他們四度要求運輸及房屋局到區會解畫，亦僅獲書面回覆，直指本月底劏房租務管制研究工作小組提交報告建議，將影響未來十至三十年的規管劏房發展，促請政府從嚴規管，切勿成為本港劏房問題的罪人及幕後推手。