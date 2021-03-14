模擬劏房真人騷　2日2夜疫下真體驗　議員：生理期洗血內衣最難頂

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-14 19:13

政府去年設立劏房租務管制研究工作小組（下稱工作小組），今年3月底將提交研究報告，向運輸及房屋局提議新方案，有關注基層團體擔心工作小組只着眼合約與租金加幅，籌辦「模擬劏房真人騷」邀請小組成員參與，然而對方一直未有回音，真人騷改由區議員上陣，模擬廚廁合一的板間房生活兩日兩夜，有議員稱過夜沒有冷氣，開窗被車聲及蚊叮至身上數個腫包，睡不安寢，亦有議員形容最尷尬是與人同享廚廁時被人望着洗「血內褲」，促請工作小組真實了解劏房戶居住苦況。

關注綜援低收入聯盟籌辦「模擬劏房真人騷」，在板間房暫住2日2夜，以體驗劏房戶的日常生活。（左）陸靈中、林錫添、胡穗珊及賀卓軒（右）受邀參與體驗活動。

關注綜援低收入聯盟籌辦「模擬劏房真人騷」，原本邀請劏房租務管制研究工作小組成員在板間房暫住2日2夜，以體驗劏房戶的日常生活，但成員未有出席，故聯盟改為邀請三名區議員，包括油尖旺議員胡穗珊及賀卓軒，以及荃灣區議員林錫添及陸靈中。組織在位於工廈的辦公室內設置兩間板間房及一間床位房，居住期間需要共用廚廁，上下樓梯只可步行10層樓，不准乘搭升降機，以模擬一個沒有電梯的舊唐樓環境。

木造間隔難覓置物空間

油尖旺區議員胡穗珊居住面積約50平方呎的板間房，其間發現收納空間嚴重不足，如住戶無法在木造間隔加設吊櫃，亦無足夠空間設置油壓床，只能使用膠箱不斷疊高放置物品。在新冠疫情肆虐下，她認為住所內最麻煩的地方為「廚廁浴室三合一」，在廁所旁邊煮食定必引起衛生疑慮，隨時因其他住客中招而變相集體感染。

她又表示，女性住客住在劏房起居生活面對更多困難，例如在生理期或是在廁所內洗內衣，與廚房的其他租客面面相覷，難免感到尷尬。對於家庭住戶來說，只有一個爐頭供數戶使用亦是其中一個照顧難題，慨嘆「唔落去住過，係唔會知」，直指劏房租務管制研究工作小組只考慮到劏房加租，應多方面考慮劏房環境的適切性，包括板間房共同廚廁模式是否合理。

胡穗珊指出劏房租務管制研究工作小組除考慮到劏房加租方面外，應多考慮住房的適切性，如其合理水平，而非排除住戶的實際需要。（曾鳳婷攝）

油尖旺區議員賀卓軒居住面積更細，大約只有40平方呎，只能放置一張木板床，一個櫃架及一張櫈等簡單傢俱，他共用同一個廚廁空間，住戶之間需要互相遷就，最記得林錦添議員早上煮燶食物，結果累至其他議員要幫手「洗鑊」，延遲煮食時間，而他內急欲去廁所時，剛巧遇上胡穗珊在廚房煮菜，最終怕尷尬而要「忍住篤尿忍咗好一陣」。他認為板間房生活體驗屬難能可貴，但時間再長，始終難以得知真實現況，「劏房戶嘅住屋情況係朝不保夕，冇得選擇嘅情況係我哋體會唔到」。

瞓覺打鼻鼾隔兩間房都聽到

賀議員指出過往工作小組表現出對劏房有一定認知程度，惟大多只是流於透過訪問知悉資訊，欠缺與民間團體或劏房戶溝通，若工作小組出席是次體驗活動，有助他們更能掌握現況，故對其缺席感到遺憾。

另外，荃灣區議員林錫添獲安排居住在一個120呎的床位房，他睡在下格，上格床先後由一名Youtuber及區議員陸靈中輪流入住，笑稱日前已提醒其他住客「瞓覺時會好大聲」，結果翌日即被胡穗珊及賀卓軒「投訴」木板間隔無法阻擋他說夢話的聲浪，而他亦感受到劏房空氣悶侷，早前數晚氣溫高達二十多度，無冷氣下被迫開窗，但同時要忍受車聲及蚊叮蟲咬的難受，只能蓋被子包着自己，影響睡眠質素，而多人共用廚廁，尤如爭分奮秒，感覺不太好受。

在床位房短暫露宿一夜的陸靈中指，木板床難以就寢，最難受反而是上落十層樓梯，「行行下有啲暈，中途休息三四分鐘先到回氣。」

早前有消息指工作小組將把劏房租金升幅規定不能多過15％和實行「2＋2」（即2年生約加2年死約的租務措施，區議員林錫添認為15％為太多，反而提高業主加租意欲。

林錫添認為15％為太多，亦從而加大業主加租機會。他表示，15％的做法甚為離地，過往5年的薪金增最多只達5％。「當租金5000蚊，加15％，就加左700蚊，都等於唔少街坊一個月車錢」。（曾鳳婷攝）

林又指出，有街坊得悉加租上限定於15%內的消息嚇一跳。「當租金5000蚊，加15％，就加左700蚊，都等於唔少街坊一個月車錢」。他提到，疫情下不少人中途失業，質疑實行「2＋2」即兩年死約再加兩年生約的建議，並非實際保障巿民不被迫遷，建議應設立附帶條件，包括公屋上樓是否獲豁免退還按金，列明維修及清潔等責任誰屬，以保障住戶的權益。

關注綜援低收入聯盟早前發布油尖旺區的不適切居所調查研究結果推算出區內有多達42,441個劏房等單位。當中，分間單位由2016年一個單位劏出3.4間，上升至現時4.1間。而每個分間單位住戶由2016年的2.3人，升至現時的3.1人，顯示居所住戶越住越細，卻越住越多人。在呎租方面則平均呎租為39元，當中以油尖旺北區最貴租，平均呎租高達59元，更較去年同區1000呎豪宅呎租36.5元高。