視障女攜導盲犬入餐廳被拒　關注團體：將去信平機會跟進事件

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-17 19:39

有視障人士今日（17日）到食肆午膳時被職員要求離開，原因竟是「導盲犬不能進入餐廳」，事件引起網民譁然。香港失明人協進會指，對於視障人士被歧視感到難過及憤怒，將去信平機會及食環署跟進事件。協進會事後收到涉事餐廳主管致電致歉，指前線員工法律知識薄弱引致事件，協進會表示，公開事件並非想「公審」涉事餐廳，而是希望所有食肆負責人及職員也能關注事件，令社會更共融。

視障人士詠文與導盲犬Delta今日（17日）到觀塘一間食肆午膳時，被店員要求離開餐廳。（失明人協進會facebook圖片）

失明人協進會表示，收到視障人士詠文求助，指自己今日下午1時許，攜同導盲犬Delta進入觀塘一間日本餐廳點餐時，竟被店員通知導盲犬不能入內，即使詠文的同行同事提醒店員，法例容許導盲犬進入餐廳，視障人士亦有使用導盲犬出入的需要，店員仍然強調導盲犬是不能進入餐廳範圍，亦向他們表示，其老闆指明餐廳門口沒有張貼「歡迎導盲犬進入」的標誌，因此不歡迎導盲犬進入，更直言「幫你哋取消張單」，詠文與導盲犬Delta遂被迫離開餐廳，她感到難堪及無奈。

涉事餐廳主管致電道歉 協進會：公開事件非為「公審」

協進會將事件在其facebook專頁公開，並指對於有視障人士被歧視感到難過及憤怒，將去信平機會及食環署跟進事件，帖文一出，隨即引起網民譁然。協進會表示，事後收到涉事餐廳的主管致電道歉，表示前線員工的法律知識薄弱，培訓不足而引致事件。

即使詠文與同行同事已在餐廳內點餐，店員仍向其表示：「幫你哋取消張單」。詠文與導盲犬Delta遂被迫離開餐廳。（失明人協進會facebook圖片）

失明人協進會公眾傳訊主任Soso表示，詠文也遇過攜同導盲犬進入餐廳被阻的經歷，部分餐廳店員與主管「溝通一輪」後，詠文才順利入內。Soso強調，協進會將事件在網上公開，並非希望製造「公審」效果，而是希望公眾了解視障人士平日遇到的困難，希望大家知道導盲犬可帶領視障人士進出餐廳、商店及公共交通工具等，「餐廳係唔畀狗入去，但導盲犬係豁免架嘛」。香港01曾致電涉事餐廳了解事件，惟無人接聽。

根據《殘疾歧視條例》（第487章），任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。而《食物業規例》（第132X章）第10B條在規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外，故現時法例是容許導盲犬進入食肆範圍內（食物室除外）。