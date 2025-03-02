為基層度身訂製家具教「執屋」　市建局冀改善劏房戶居住環境

市建局自2012年起聯同大學生及社企開展社區關懷計劃，幫助基層市民，至今受惠人數已超3,400人。該局近年舉辦升級再造家具服務及傳授「執屋」技巧，提升基層家庭生活質素，改善居住環境。住於九龍城劏房的居港泰人表示，有新家具及學懂「執屋」後，「環境乾淨了，地方大了，可以跟朋友開派對」。



市建局組織義工團隊進行多次家訪，以構思及改良家具設計。（市建局提供圖片）

市建局自 2017 年起舉辦「升級再造」家具活動，夥拍大學生，因應各基層家庭的居住環境及生活所需，將環保木材循環再用，度身訂造製作切合所需的不同家具。前年則聯同社企與專業整理導師傳授「執屋」技巧，冀長遠協助基層提升居住環境。

居港泰人Nana與丈夫及兩個兒子住在九龍城約200平方呎劏房，家中雖有多組收納櫃，但因雜物及玩具過多，空間雜亂無章，4歲長子只能使用摺枱學習。Nana從事餐飲業，工時長，加上去年懷孕，令整理單位更困難。另外，單位是泰籍鄰居聚腳點，需有足夠空間聯誼，長子亦隨年紀增長需要正規書枱做功課及畫畫。

市建局義工團隊多次就Nana個案家訪，了解其需要及灌輸整理家居概念。家居整理導師阿橙稱「執屋」執屋活動長達半年，戶主由零開始學習斷捨離收納方式，讓他們日後可靠自己能力維持整潔。Nana則表示，「學懂分類法後亦教導丈夫簡單的分類技巧，多謝義工幫忙，現在家居整齊很多」。

大學生運用環保木材度身製收納櫃

另外，香港大學建築學院大學生團隊負責構思及訂造家具，他們為Nana設計了大容量的L型收納櫃，並附帶可移動書桌及椅子。團隊表示這組多功能櫃充分利用空間，兩位兒子長高後亦可改用櫃面變枱。另外，團隊在櫃側貼上白板，小朋友可隨時繪畫。

相關計劃於2024年8月起已幫助13個居住於深水埗及九龍城的基層家庭，市建局期望未來幫助更多不同區域的基層。