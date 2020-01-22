市建局邀建築系學生為基層家庭製家具　劏房戶喜獲伸縮床架

臨近歲晚，不少家庭均為家居換上新裝，但部分基層市民或未能負擔。市建局今年再與本港三家大學的建築系學生合作，為15個基層家庭度身打造新家具。 其中一個受惠街坊趙女士居於觀塘區劏房單位，由於家中2歲兒子漸漸長高，令原有床架變得不合適。中大建築系學生用上3個月的時間，為她打造伸縮床架，可以隨著兒子的高度伸延，令受惠家庭大感滿意。

中大學生將製成品送到趙女士家中。（市建局提供圖片）

趙女士現時一家三口，包括一名2歲的兒子，居於觀塘區內一個約100平方呎的劏房單位，月租約為5500元。由於趙女士為家庭主婦，任職運送飛機餐的丈夫成為家中經濟支柱，他們更未有領取綜援，靠丈夫月入約1.4萬至1.6萬元養家。

家中幼子隨著歲月漸長高，原有的嬰兒床呎吋變得不合適，加上劏房單位空間有限，令趙女士難於市面上選購合適的嬰兒床。家中經濟環境拮据，亦令趙女士難以負擔訂造家具的費用。經由社工轉介下，她參加了市建局舉辦的「學建關愛」活動，獲中大的建築系學生為她度身設計及打造伸縮床架，令她可以隨著兒子的身形轉變，改變床架的高度。

受惠家庭的2歲男孩羅啟聰對新床架大感開心。（市建局提供圖片）

4名中大建築系四年級學生製作的床架。（市建局提供圖片） 4名中大建築系四年級學生，於去年10月中首次探訪趙女士，其後到12月更就設計圖再度家訪，確保符合她的需要。她們運用於建築工地回收的剩木，將木材打磨及塗上保護油，至1月初完工。參與的學生稱為首次製作供人使用的家具，製作過程中亦曾遇上困難，尤其居所空間有限，量度呎吋時需要十分準確。不過她們續稱，當見到受惠家庭的兒子喜歡新床時，她們亦感到滿足。

市建局自2012年展開「學建關愛」義工計劃，當中與32間大專院校及地區服務機構合作，超過2400名舊區居民受惠。「升級再造」家具活動為第三年舉行，今年與中大、港大、科大共82名學生合作，並與18名市建局員工合作，為15個居住於中西區、觀塘及土瓜灣舊區的基層家庭打造家具。