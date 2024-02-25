賈炳達道公園活化工程2027年完成　將設架空單車徑、架空瞭望步道

撰文：江麗盈
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市建局行政總監韋志成今日（25日）在網誌中提及九龍城「龍城」區啟動衙前圍道／賈炳達道發展計劃（KC-017項目），指因應政府聯用大樓將融入賈炳達道公園範圍內，市建局也會重整和更新賈炳達道公園。

相關活化工程會分兩個階段進行，活化後的賈炳達道公園將新增架空單車徑和瞭望步道，為公園使用者提供多元體驗。韋志成指，預計整個賈炳達道公園的活化工程首階段於明年底完工，整個工程最快在2027年年中完成，並重新開放予公眾使用。

公園活化後將新增架空單車徑。（市建局網誌）

市建局行政總監韋志成在網誌中指，九龍城「龍城」區啟動衙前圍道／賈炳達道發展計劃（KC-017項目），指當中北面地盤將重新規劃，以「一地多用」模式興建一棟全新的政府聯用大樓，同時會新增社區會堂及為青年及長者提供的社福設施。因應政府聯用大樓將融入賈炳達道公園範圍內，市建局也會重整和更新賈炳達道公園。

賈炳達道公園活化工程涉及34,000平方米，市建局團隊將分兩期進行。第一期活化工程將於明日（26日）起展開，並分兩個階段進行。

KC-017項目範圍涵蓋主地盤、北面地盤和東面地盤。（市建局網誌）

在施工期間，公園西面和北面的設施和行人通道將暫停開放，但市民仍可繼續享用公園東面的設施，以及利用現時在東頭村道的公園入口，沿九龍寨城公園城牆旁的行人通道往來「龍城」區。

活化後的賈炳達道公園將以「林間漫行」為主題，重置和重新設計單車徑、單車練習場，亦會新增兒童單車練習徑；同時，善用公園原有的高低地勢，增設特色架空單車徑，讓單車使用者體驗騎車在樹林穿梭的樂趣。

此外，在架空單車徑的地面空間，也會增設健身及遊樂設施。而公園近東頭村道入口，也會新增一條連貫公園南北的架空瞭望步道，讓市民可沿這條步道鳥瞰園林景色，並俯瞰九龍寨城公園。

公園活化後將新增架空單車徑，地面空間則提供有遮蔭的座椅供市民休憩。（市建局網誌）

韋志成指，團隊在在重新設計單車徑時，特別重視安全這元素，並循四方面加強保障單車使用者的安全，包括：擴闊單車徑、採用單向循環設計、採用防跣胎物料、以及增設兒童單車練習徑。

他續指，團隊為此曾主動約見中國香港單車總會的代表，介紹單車徑的設計特色、物料和安全措施等。總會代表與團隊分享，認為架空單車徑設計新穎，為單車使用者提供不同體驗；而市建局為單車徑提供一系列的安全措施，能夠提升和保障使用者的安全。

賈炳達道公園第一期首階段及次階段的活化工程將分別在2025年底及2026年底完工。整個賈炳達道公園的活化工程則最快在2027年年中完成，並重新開放予公眾使用。

初步設計佈局圖（市建局網誌）
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