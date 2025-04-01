獅子會全港青少年五人足球賽下月舉行 64球隊爭冠 歷年最大規模

「獅子會全港青少年五人足球賽 2025」將於4月20日舉行，大會日前舉行發佈會及邀請賽為賽事熱身，擔任活動大使的2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲親身落場比賽，並分享了踢五人足球有趣的地方。聯合大會主席施禮賢致辭時表示，今年報名隊伍突破120隊，顯示學校五人足球發展蓬勃。



2009年東亞運動會冠軍隊長歐陽耀冲擔任「獅子會全港青少年五人足球賽 2025」活動大使。

擔任活動大使、現時效力九龍城足球會的歐陽耀冲屆時將帶隊出賽，他於會上分享了踢五人足球有趣的地方，並指五人足球的觸球機會、時間都比傳統十一人足球多，對球員的技術、速度、戰術配合要求更高，比賽節奏更加緊湊，觀賞性高，指自己非常喜歡五人足球，亦希望更多人認識五人足球。

國際獅⼦總會中國港澳三〇三區自4年前已開始舉辦《獅子會全港青少年五人足球賽》，希望藉比賽提升青少年⾃我認同及為青少年提供正確人生觀，同時推動青少年⾜球運動，⿎勵更多青少年參與體能運動挑戰自我。

國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏稱表示，今屆比賽規模屬歷年最大，共收到超過120隊隊伍報名，不少本地青訓團體亦有派隊參加。此外，今年賽事更得到中國香港足球總會支持，由總會球證進行裁判工作，提升賽事水平。

國際獅子總會中國港澳三〇三區總監沈顏稱，今年將有合共64隊隊伍出賽，規模屬歷年比賽最大。

聯合大會主席余紫威表示，香港地少人多，場地稀缺，近年來五人足球發展迅速，場地限制比十一人足球少。他相信年輕人願花更多的時間在五人制足球，有利培養他們的技術。

在日前舉行的邀請賽中，甲組球隊晉峰足球隊派出多名球員組隊參加，邀請賽最終由晉峰足球隊奪得冠軍盃，Afrika All Star 及懲教足球隊分別奪得亞軍及季軍盃。