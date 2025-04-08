行會批准北環線主線鐵路方案　分兩階段推展　港鐵目標2034年竣工

行政長官會同行政會議今日（8日）根據《鐵路條例》批准北環線主線的鐵路方案。運輸及物流發言人表示，北環線項目分兩個階段推展，第一階段先在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站，第二階段為北環線主線，涉及興建一條長約10.7公里的鐵路。



港鐵公司歡迎行政長官會同行政會議正式通過北環綫主綫方案，並指已隨著早前已啓動的東鐵綫古洞站項目有序地開展北環綫主綫的前期工程，爭取加快項目的推展，以達至於2034年竣工的目標。



行政長官會同行政會議今日（8日）根據《鐵路條例》批准北環線主線的鐵路方案。（資料圖片／區議會文件）

首階段建古洞站 目標在2027年竣工

運輸及物流發言人表示，北環線項目分兩個階段推展，第一階段先在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站，該項目已於2023年9月動工，目標在2027年竣工，以配合古洞北新發展區主要新增居民的遷入時間。

第二階段為北環線主線，涉及興建一條長約10.7公里的鐵路，連接現有屯馬線錦上路站與古洞站，並於凹頭、牛潭尾和新田設三個中途站。北環線主線的詳細規劃與設計已大致完成，前期工程亦已經開展，目標是於2034年完成主線的工程。

行政長官會同行政會議今日（8日）根據《鐵路條例》批准北環線主線的鐵路方案。（資料圖片／港鐵網站圖片）

來往錦上路站和古洞站行程 由60至80分鐘減至12分鐘

政府發言人表示，北環線主線將成為北部都會區的主要交通骨幹，釋放沿線一帶土地的發展潛力，並會連接現有的屯馬線及東鐵線，形成一條貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，大大改善現有鐵路網絡之間的連接。北環線主線投入服務後，來往錦上路站和古洞站的行程，預計將由現時繁忙時段需時約60至80分鐘大幅減至約12分鐘。

發言人續說，政府和港鐵公司早前已透過多種渠道就北環線主線項目收集公眾的意見，包括諮詢北區區議會及元朗區議會、與相關鄉事委員會及持份者進行交流，以及舉辦各項社區宣傳活動。公眾普遍對北環線主線項目表示支持。

行政長官會同行政會議今日（8日）根據《鐵路條例》批准北環線主線的鐵路方案。（資料圖片／運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

所有未撤回反對意見 均有提交行政會議考慮

政府發言人指，北環線主線的原方案在2023年10月6日刊憲，其後作出兩次修訂。就接獲的反對意見，政府已聯同港鐵公司仔細檢視每項意見的理據，並與反對者會面以解釋鐵路方案並回應他們的關注事項。所有未撤回的反對意見均有提交行政會議考慮。

發言人又指，港鐵公司將繼續與相關持份者保持緊密溝通，並指港鐵公司亦須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列的條件，減低工程所帶來的環境影響。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

港鐵表示歡迎 目標2034年竣工

港鐵公司歡迎行政長官會同行政會議正式通過北環綫主綫方案，將會及早與政府落實項目協議，並繼續與不同持份者溝通協商，推進項目施工。項目透過於屯馬綫錦上路站與東鐵綫古洞站之間興建一條長約10.7公里的地底鐵路，連接屯馬綫及東鐵綫。

港鐵已隨著早前已啓動的東鐵綫古洞站項目有序地開展北環綫主綫的前期工程，爭取加快項目的推展，以達至於2034年竣工的目標。