潑水節4.11-13舉行　消費$200有機會贏3両黃金或周杰倫演唱會門票

九龍城民政事務處及區議會將在4月11日至13日，一連三日舉辦「龍城美食潑水泰繽紛」，設潑水活動、泰國特色市集、泰拳表演等環節。



主辦方還會於4月1日至5月6日舉辦消費大抽獎活動，只要在區内單筆消費滿200元便可參與，有機會贏得三両黃金、 周杰倫演唱會門票等獎品。



有電音表演、泰國按摩體驗、泰拳表演

「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」將在4月11至13日舉行，九龍城賈炳達道公園將設多項活動，包括電音表演、泰國按摩體驗、泰拳表演，以及多人期待的潑水活動。公園同時會有泰國特色燈光裝置展覽，市民可免費參觀。

主辦方於4月1日至5月6日舉行「消費大抽獎活動」，活動期內參與商戶將提供折扣優惠，市民在區內單筆消費滿200元，並上載收據至活動網站後，便可參與大抽獎活動，有獎品包括三両黃金、 周杰倫演唱會門票等。