洪水橋首宗換地申請協議達成　可建2300住宅單位　補地價16.68億

發展局今晚（22日）公布，洪水橋／厦村新發展區剛達成區內首宗換地申請協議。有關用地為第34B區住宅用地，面積約1.7公頃，按發展商估算項目落成後可提供約2,300個房屋單位，業權人支付的補地價金額為16.68億元。



局方指，地政總署早前因應土地業權人要求，酌情把這原址換地申請的完成期限延長幾星期至今日，以便相關業權人之間就換地申請達成共識，發展局欣悉各方在限期前最終達成協議。



洪水橋新發展區第34B區住宅用地的申請範圍及附近用地的規劃用途。（發展局圖片)

用地距離未來洪水橋站僅約200米

發展局表示，涉及的用地位置交通方便，距離未來屯馬綫及港深西部鐵路（洪水橋至前海）的洪水橋站僅約200米，少於5分鐘步程，亦毗鄰洪水橋「片區開發」試點。屯馬綫洪水橋站預計於2030年竣工，而港深西部鐵路亦預計於2035年開通。屆時從洪水橋出發到深圳前海只需約15分鐘。

局方表示，經扣減業權人於換地附近為政府興建的休憩空間所需的2.86億元工程費用後，業權人支付的補地價金額為16.68億元。

局方表示，地政總署正處理區內其他5宗原址換地申請，其中4宗涉及洪水橋市中心的商業用地。因應政府檢視市中心商業用地的用途，在不影響洪水橋整體產業定位的前提下提供更多用途彈性，地政總署已把該4宗原址換地申請的完成期限由今年3月31日延遲至今年年底。