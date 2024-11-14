港澳平詳列港工商界座談會內容　有與會者和政府加快達成換地協議

中央港澳辦、國務院港澳辦上周五（8日）在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，行政長官李家超、特區政府官員以及29名香港工商界人士出席。



港澳辦今日（14日）以署名「港澳平」發表文章，提到座談會內容，指有與會者加快與特區政府達成換地協議，將荒廢農地轉換為發展用地，並主動提供公共設施，助力北部都會區發展。



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港澳辦以署名「港澳平」發表題為《弘揚愛國愛港光榮傳統 以更有力實際行動建設香港貢獻國家》的文章，列出工商界代表在座談會上提出的部份內容。

在「堅持以港為家、倚港興業」方面，有與會者提出在疫情期間仍然投入數百億元加強香港核心區域發展，有的全力加快並擴大「機場城市」建設。有的計劃在維港打造香港文旅新地標，有的設法配合特區政府推動盛事經濟。

與會者提到港口航運與對外聯繫，有的利用科技改善港口操作流程，促進高端航運業發展，有的聚焦發揮香港作為「一帶一路」重要節點作用，着力將香港發展成「一帶一路」國家和地區的金融商務樞紐。

香港機場管理局將擴大「機場城市」發展藍圖一倍。(機管局提供圖片)

至於教育及創科，有的將內地及外地的產學研模式引進香港，推動香港創科產業發展，有的搭建平台渠道，吸引世界頂尖科技專家進駐香港。有的挺進人工智能、生命健康科技、先進材料、新能源等新興產業，加強香港創新能力建設，有的提供發展新質生產力相關培訓，促進香港傳統產業轉型升級。

而「堅守企業社會責任」方面，文章指有與會者與地區組織合作發展簡約公屋、過渡性房屋和社區客廳，並將打造青年版本的社區客廳。有的在金融業務推出針對性產品並加快審批流程，幫助中小企業解決融資問題。有的加快與特區政府達成換地協議，將荒廢農地轉換為發展用地，並主動提供公共設施，助力北部都會區發展。

與會者亦談及知識產權與研發，有的響應特區政府發展知識產權交易生態圈，展開專題研究，對推動香港專利制度和知識產權貿易提出詳盡政策建議。有的根據特區政府對河套深港科技創新合作區的規劃，帶頭建設中試轉化基地，便利企業進行產品設計及研發，加快科研成果商品化。

香港科學園。（資料圖片）

至於「主動對接國家戰略」方面，有與會者推動成立粵港澳國際合作示範區，先行先試大灣區融合發展新模式。有的組織大灣區星級品牌企業獎評選，加強大灣區企業之間的聯系。有的建立「引進來、走出去」雙向平台，協助內地各省市招商引資拓展網絡。有的推動內地與香港職業資格互認，支持香港生產性服務業與內地活躍的創新生態深度融合。有的商會組織與數十個國家和地區商會簽署合作備忘錄，加強雙向交流，讓海外商界人士了解香港的真實情況。還有的企業家發起成立「香港-東盟協會」，舉辦高峰論壇和東盟電影節，深入開展民間外交、促進民心相通。

港澳辦文章表示，與會工商界都對於座談會主題「如何以實際行動建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用」作出積極回答，可以期待堅定行動必將愈來愈多。