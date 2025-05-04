九巴古董巴士「大水牛」彩虹邨快閃　參觀者指落車鐘較現時有品味

九巴今（4日）在九巴彩虹總站舉辦一日快閃活動，展出古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型及懷舊巴士座椅，讓市民回味昔日時光。



有市民帶同孫兒前來觀賞古董巴士，他認為，此輛巴士的落車鐘與現時的相比較有品味 ，笑言「可能上咗年紀鍾意懷舊嗰啲」。



九巴今（4日）在九巴彩虹總站舉辦一日快閃活動，展出古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型。（周令知攝）

九巴今（4日）在九巴彩虹總站舉辦一日快閃活動，展出古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型。（周令知攝）

九巴今（4日）在九巴彩虹總站舉辦一日快閃活動，展出古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型。（周令知攝）

九巴今（4日）在九巴彩虹總站舉辦一日快閃活動，展出古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型。（周令知攝）

九巴今（4日）在九巴彩虹總站舉辦一日快閃活動，展出古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型、70年代初常見的經典綠色纖維座椅，以及70年代中後期至90年代主力於非空調巴士採用的啡色乳膠墊椅，讓市民拍照留念。

下午約2時，逾百名市民及巴士迷在彩虹邨巴士總站觀看古董巴士「大水牛」，不少人拿出手機拍照留念。（周令知攝）

下午約2時，逾百名市民及巴士迷在彩虹邨巴士總站觀看古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型。有市民一家大細前來拍照留念，亦有巴士迷帶同巴士模型到場支持。

居於觀塘區逾60年的陳先生今日帶同孫兒來到觀賞古董巴士，指「舊時細個搭開㗎嘛」。（周令知攝）

居於觀塘區逾60年的陳先生今日帶同孫兒來到觀賞古董巴士，指「舊時細個搭開㗎嘛」。他以往是九巴之友，又向記者展示從前做義工時與九巴的合照。他認為古董巴士的落車鐘與現時的相比較有品味 ，「可能上咗年紀鍾意懷舊嗰啲！」

有逾60年歷史的彩虹邨重建在即，他說今天亦會與孫兒到該處「行個圈」，「嗰個球場舊式建築就幾好嘅。」

居於港島區的盧小姐說，以往從未見過此輛古董巴士，故今天特意帶同兒子前來觀看。（周令知攝）

居於港島區的盧小姐說，以往從未見過此輛古董巴士，故今天特意帶同兒子前來觀看。彩虹邨重建在即，她說，觀賞巴士後會與兒子前往彩虹邨，「會影吓啲樓……因為啲樓會有唔同顏色，同其他嘅邨又有唔同。」

被問及長假期為何不出外旅遊，盧小姐說是因小朋友要做功課及溫習，「同埋都會想留喺香港睇吓啲香港特色嘢。」

九巴今（4日）在九巴彩虹總站舉辦一日快閃活動，展出古董巴士「大水牛」AEC麗晶五型。10歲的何小朋友帶同巴士模型，前來觀賞古董巴士。（周令知攝）

年僅10歲的何小朋友帶同巴士模型，前來觀賞古董巴士。他稱自己是巴士迷，從小到大都喜歡巴士，故今天特意前來觀看。