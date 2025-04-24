五一黃金周｜方便遊客赴西貢東壩　九巴加強5路線服務

【西頁東壩/小紅書推介/內地旅客/麥理浩徑/麥理浩徑3.22慘案】西貢萬宜水庫東壩近年成為內地旅客到訪熱點，因應五一黃金周即將展開，九巴周四（24日）公布將於本周末（26日）及五一黃金周期間，加強5條郊遊路線服務，最密15分鐘一班，方便市民由各區前往北潭涌、北潭凹及黃石碼頭。前往萬宜水庫東壩的郊遊人士，可乘搭該5條九巴路線，於北潭涌或上窰站下車，再步行或接駁其他交通工具。



九巴將於五一黃金周期間，加強五條郊遊路線服務，方便市民由各區前往北潭涌、北潭凹及黃石碼頭，以及接駁至萬宜水庫。（九巴提供圖片）

其中4條路線分別從沙田、大埔、荃灣、鑽石山直達北潭涌，均為星期六、日及假期服務；餘下一條路線94連接西貢及黃石碼頭，則為每日服務。

289R沙田至黃石碼頭 最密15分鐘一班

其中289R [沙田市中心 ⇋ 黃石碼頭] 由沙田開出，約40分鐘便直達北潭涌，內地旅客可乘鐵路由羅湖站或落馬洲站到沙田站，再於沙田市中心巴士站乘坐路線289R，九巴會因應客量加密班次至最密15分鐘一班。

路線289R由沙田市中心出發，直達北潭涌、北潭凹及黃石碼頭，深入香港地質公園。（九巴提供圖片）

74R及33R於北潭涌轉乘其他3路線 可享「第二程免費」

至於從新界東出發，除路線289R外，亦可乘搭74R [大埔（太和）⇋ 北潭涌]，途經太和站、大埔中心、廣福邨，於北潭涌轉乘路線94、96R或289R前往北潭凹及黃石碼頭，同樣可享有「第二程免費」的轉乘優惠。

從新界西出發則可乘搭路線33R [荃灣（愉景新城）⇋ 北潭涌]，路線途經城門隧道轉車站。由屯門、元朗、天水圍、美孚及葵涌出發的乘客，可於城隧轉車站優惠轉乘33R線。乘客於北潭涌轉乘路線94、96R或289R前往北潭凹及黃石碼頭，可享有「第二程免費」的轉乘優惠。

九龍出發可搭96R 途經彩虹及牛池灣轉車站

由九龍出發的遊客，可乘搭路線96R [鑽石山站 ⇋ 黃石碼頭]，路線途經彩虹及牛池灣轉車站，乘客可轉乘超過30條九巴路線前往尖沙咀、旺角、九龍城、東九龍等地區，班次最密至20分鐘一班。

九巴表示，會因應路線33R及74R客況，加強至最密20分鐘一班。

路線96R由鑽石山站出發，直達北潭涌、北潭凹及黃石碼頭，深入香港地質公園。（九巴提供圖片）

▼4月4日 西貢東壩▼

