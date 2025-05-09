將軍澳至西灣河街渡　啟航年半客量偏低　6.2起取消周一至五班次

來往將軍澳南及西灣河的街渡服務去年1月開辦，不過，運輸署昨日致函區議會，引述營辦商稱，航線自啟航後乘客量偏低，去年平日的平均客量曾跌至不足100人，直至今年1月，更只錄得約70人，最終決定由6月2日起，取消星期一至五的班次，並維持星期六、日及公眾假期的班次服務。



運輸署批准開辦的「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務於2024年1月28日正式投入服務。（資料圖片/盧翊銘攝）

將軍澳南至西灣河街渡渡輪服務，由「潤利海事控股有限公司」營運，去年1月正式投入服務，不過，啟航約一年半，決定縮減班次。西貢區議員方國珊於社交平台提及，運輸署昨日致函區議會交代。

署方於信中稱，早前接獲營辦商通知，申請調整服務時間表。署方引述營辦商指，街渡服務自開辦以來，乘客需求一直偏低，去年4月及5月，每月每日平均客量，由約150至190人，跌至2024年7月至12月約100至130人；平日的平均客量更跌至不足100人，比假日的平均客量少約五至六成。

運輸署：疫後市民出行及生活模式改變

航線於今年1月，平日的平均客量更進一步跌至只有約70人，假日的平均客量則有約190人。營辦商最終決定由6月2日起，取消星期一至五的班次，並維持星期六、日及公眾假期的班次服務。

運輸署指，營辦商已從不同途徑加強宣傳服務，不過，因應乘客需求轉變，特別在疫情後市民出行及生活模式變化，航線客量仍處於偏低水平。署方稱，為有效運用資源、平衡乘客出行需求及令營辦商更穩健地提供服務，所以與營辦商討後批准有關申靖。

潤利決定由6月2日起，取消原來於星期一至五（公眾假期除外）的班次；只維持現時於星期六、日及公眾假期的班次服務。（潤利海事集團控股有限公司網頁截圖）