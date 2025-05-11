港鐵大學站自動閘門工程今完成　全線餘下旺角東、羅湖站下月竣工

港鐵表示，東鐵綫大學站的自動閘門安裝工程已於今日（11日）完成，旺角東及羅湖站的安裝工作亦踏入尾聲，料整項工程將會在5月至6月期間完成，較原計劃提前約半年。



港鐵5月11日公布，大學站為第十一個完成自動月台閘門安裝工程的東鐵綫車站。（港鐵提供圖片）

港鐵5月11日公布，東鐵綫大學站自動月台閘門安裝工程已經完成。（港鐵提供圖片）

港鐵指出，大工程團隊把握晚上收車後的黃金兩小時於彎曲月台安裝自動月台閘門。（港鐵提供圖片）

大學、羅湖及旺角東站月台弧度較大 有不少挑戰

港鐵在去年4月開始在大學、羅湖及旺角東站安裝自動閘門，由於這些站月台弧度較大，工程團隊面臨不少挑戰，包括需要配合月台弧度而使用不同闊度的玻璃門、精準調較安裝角度與月台邊緣的距離，令月台閘門可以安裝在弧形月台位置。

港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，在營運中的鐵路上加裝自動月台閘門是一項複雜及具挑戰性的工程，團隊在安裝過程中累積了不少經驗，優化及靈活調配工序，盡力安排部分工序同步進行，成功加快月台閘門安裝工作。

港鐵早前在東鐵綫月台自動閘門安裝工程，其中大學站的工程今日竣工。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港鐵早前在東鐵綫月台自動閘門安裝工程，其中大學站的工程今日竣工。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港鐵指每用於「黃金兩小時」 安裝閘門

港鐵表示，東鐵綫自動月台閘門工程自2023年年中起展開，於沿綫13個露天段的車站、合共35個月台安裝接近1,600對閘門。工程在不影響東鐵綫的日常運作為大前提下，團隊利用晚間非行車時間、俗稱「黃金兩小時」 進行大部分閘門的安裝工作。

港鐵指工程團隊及營運團隊緊密協作，安排於個別日子的日間非繁忙時段，在有備用月台的車站進行閘門安裝工作，日夜兼程令整項工程得以順利完成。

連同大學站在內，目前已經有11個車站完成安裝自動月台閘門。