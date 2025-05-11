港鐵大學站自動閘門工程今完成 全線餘下旺角東、羅湖站下月竣工
撰文：賴卓盈
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港鐵表示，東鐵綫大學站的自動閘門安裝工程已於今日（11日）完成，旺角東及羅湖站的安裝工作亦踏入尾聲，料整項工程將會在5月至6月期間完成，較原計劃提前約半年。
大學、羅湖及旺角東站月台弧度較大 有不少挑戰
港鐵在去年4月開始在大學、羅湖及旺角東站安裝自動閘門，由於這些站月台弧度較大，工程團隊面臨不少挑戰，包括需要配合月台弧度而使用不同闊度的玻璃門、精準調較安裝角度與月台邊緣的距離，令月台閘門可以安裝在弧形月台位置。
港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，在營運中的鐵路上加裝自動月台閘門是一項複雜及具挑戰性的工程，團隊在安裝過程中累積了不少經驗，優化及靈活調配工序，盡力安排部分工序同步進行，成功加快月台閘門安裝工作。
港鐵指每用於「黃金兩小時」 安裝閘門
港鐵表示，東鐵綫自動月台閘門工程自2023年年中起展開，於沿綫13個露天段的車站、合共35個月台安裝接近1,600對閘門。工程在不影響東鐵綫的日常運作為大前提下，團隊利用晚間非行車時間、俗稱「黃金兩小時」 進行大部分閘門的安裝工作。
港鐵指工程團隊及營運團隊緊密協作，安排於個別日子的日間非繁忙時段，在有備用月台的車站進行閘門安裝工作，日夜兼程令整項工程得以順利完成。
連同大學站在內，目前已經有11個車站完成安裝自動月台閘門。
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