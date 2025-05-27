大嶼山心經簡林6.5起暫停開放進行翻修　預計2026年第四季完成

旅遊事務署今日（27日）宣布，大嶼山景點「心經簡林」將於6月5日（星期四）起暫停開放以進行翻修工程。署方表示，視乎實際天氣及工地情況，預計所有翻修工程將於2026年第四季完成。



旅遊事務署今日（27日）宣布，大嶼山景點「心經簡林」將於6月5日（星期四）起暫停開放以進行翻修工程。（資料圖片王譯揚攝）

旅遊事務署宣布，「心經簡林」將於6月5日（星期四）起暫停開放以進行翻修工程。署方表示，為減少工程對市民及遊客的影響，會在翻修工程全面完成前，適時逐步開放「心經簡林」予公眾參觀；將透過不同渠道發放有關「心經簡林」逐步開放的資訊，方便市民和遊客規劃行程。視乎實際天氣及工地情況，預計所有翻修工程將於2026年第四季完成。

署方續指，在保養維護工程進行期間，訪客可到設於鄰近「心經簡林」的一段鳳凰徑旁的觀景台，從不同角度欣賞「心經簡林」。（政府新聞網文件截圖）

署方續指，在保養維護工程進行期間，訪客可到設於鄰近「心經簡林」的一段鳳凰徑旁的觀景台，從不同角度欣賞「心經簡林」。圖為觀景台位置圖。（政府新聞網文件截圖）

署方續指，在保養維護工程進行期間，訪客可到設於鄰近「心經簡林」的一段鳳凰徑旁的觀景台，從不同角度欣賞「心經簡林」。訪客亦可掃描安裝在觀景台上的二維條碼以連結至旅遊事務署的「心經簡林」網頁，了解這個景點的歷史和背景。