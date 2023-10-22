昂坪行山｜石壁郊遊徑上心經簡林打卡　行法門古道東涌落山

東北季候風及超強颱風在外圍互相擾攘，今周後期天氣會轉壞，趁周三天氣還好走一轉石壁郊遊徑，經東山法門下石門甲，東涌東薈城11號巴士站集合。

（出發日期：2023年8月30日）



郊野公園封閉行山徑｜新娘潭梧桐寨有封路 黃金百里100英里取消

早上天色不錯有涼風，搭車到東涌早餐，再搭11號巴士到石壁警崗站下車，在水塘旁拍過大合照，倒行一段車路轉入塘福引水道，前行少許過橋接入石壁郊遊徑，石壁郊遊徑前稱「貝納褀徑」。貝納褀是一位大律師及市政局議員，為人樂善好施，常幫助弱勢社群，他於二戰時在緬甸看到的茶農啟發，在1949年於大嶼山昂坪寶蓮寺後購入一塊佔地約42公頃的高原開發成「昂坪茶園」，開始種植香港本地出產的茶葉，身故後茶園交由妻子打理，現茶園已荒廢。

石壁郊遊徑全長5公里多，一路向上走，途經中、西狗牙登山口，及西狗牙坑、閻王坑、鳯壁石澗等，12時多到達昂坪心經簡林，等齊隊友一起過昂坪營地旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，石壁郊遊徑上昂坪心經簡林👇👇👇

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休後經東山法門下山，經中道亭走法門古道下石門甲，再由石門甲步回東涌，今日走了13公里多，不用5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，東山法門下山，經中道亭走法門古道下石門甲回東涌👇👇👇

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