大嶼山行山丨漫遊石壁水塘郊遊徑　遊昂坪心經簡林下石門甲出東涌

踏入9月，天氣仍然炎熱，但早、晚有涼風，較為乾爽，小組安排行大嶼山石壁郊遊徑，東涌11號巴士總站集合。

（出發日期：2024年9月11日）



早上到東涌早餐，搭9點05開出11號班車入石壁水塘，石壁警署站下車，在水塘整理下，拍個大合照，倒後走一段車路，入塘福引水道，過橋轉入石壁郊遊徑，頭段上兩條石級，然後沿山徑漫遊，徐徐上山，頭段在林內較為悶焗，上至山腰開始有涼風，沿路又有水澗，濕濕水洗下面好舒服。過了西狗牙登山口及一樹坡脊再走不遠便到達昂坪心經簡林，等齊隊友就在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，漫遊大嶼山石壁郊遊徑👇👇👇

遙看心經簡林（CATT'S BLOG授權使用）

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休後有隊友出市集搭車，其餘隊友繼續行程，步至昂坪營地，沿東山法門下山經枟度橋、水吟橋、羅漢寺至石門甲，沿村路出滿東邨，再步回東涌搭車離開，今日路長走約13多公里，5個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，昂坪營地下枟度橋、水吟橋、羅漢寺至石門甲出滿東邨👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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