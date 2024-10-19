大嶼山行山丨漫遊石壁水塘郊遊徑 遊昂坪心經簡林下石門甲出東涌
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
踏入9月，天氣仍然炎熱，但早、晚有涼風，較為乾爽，小組安排行大嶼山石壁郊遊徑，東涌11號巴士總站集合。
（出發日期：2024年9月11日）
早上到東涌早餐，搭9點05開出11號班車入石壁水塘，石壁警署站下車，在水塘整理下，拍個大合照，倒後走一段車路，入塘福引水道，過橋轉入石壁郊遊徑，頭段上兩條石級，然後沿山徑漫遊，徐徐上山，頭段在林內較為悶焗，上至山腰開始有涼風，沿路又有水澗，濕濕水洗下面好舒服。過了西狗牙登山口及一樹坡脊再走不遠便到達昂坪心經簡林，等齊隊友就在涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，漫遊大嶼山石壁郊遊徑👇👇👇
+49
休後有隊友出市集搭車，其餘隊友繼續行程，步至昂坪營地，沿東山法門下山經枟度橋、水吟橋、羅漢寺至石門甲，沿村路出滿東邨，再步回東涌搭車離開，今日路長走約13多公里，5個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，昂坪營地下枟度橋、水吟橋、羅漢寺至石門甲出滿東邨👇👇👇
+28
【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
西貢行山｜天后廟起步漫行至白馬咀、麻南笏 賞海景感受陣陣海風鹿頸行山｜漫步橫七古道途經七木橋仙散石澗 巧遇大梧桐雲海美景灣仔行山｜香港金夫人徑路線平緩易走 雨後香港仔水塘水勢驚人大埔行山丨大埔墟港鐵站上大埔滘自然護理區 坳背灣坑消暑出火炭西貢行山｜蠔涌站起步行大腦古道 經亞視廠房、茅坪廢屋必打卡荃灣行山｜天氣酷熱行龍泉谷感覺消暑！四城林徑往鉛礦凹落大埔西貢行山｜大灘站起步沿郊遊徑出海下路 短遊猴塘溪消暑留意天氣
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】