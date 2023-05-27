大嶼山行山｜南天佛國起步往昂坪奇趣徑　短程易行打卡心經簡林

心經簡林（英語：Wisdom Path）是全球最大戶外的木刻佛經群，位於香港大嶼山木魚山東麓，鄰近昂坪，背山面海，環境幽靜。簡林由38條花梨木柱組成，當中37條刻有《摩訶般若波羅蜜多心經》。

距離：2.9公里；Google時間：36分鐘



先由南天佛國出發，剛巧遇上牛群。沿昂坪廣場的右方大路往昂坪奇趣徑。沿徑左走很快到達心經簡林的石碑，按指示前行或人群走便可。到了打卡位後，小休一會。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

+ 7

之後往彌勒山郊遊徑的路口，接回昂坪奇趣徑，出到大路口記得左轉返回昂坪奇趣徑（參考地圖）。之後都是大平路。接著一直走到奇趣徑的尾，右轉便可乘巴士離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

+ 4

【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】