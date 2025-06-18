重修龍翔道｜路政署：適當時機揀長100米路面作試點　改鋪新物料

屬交通非常繁忙主幹道的龍翔道約一半路面以混凝土鋪設。路政署周二（17日）表示，要進行需時較長的大規模混凝土路面維修非常困難，會把握適當時機如中九龍繞道（油麻地段）通車且交通狀況穩定後，盡快展開重修龍翔道試行計劃，揀選一條行車線一段長約100米的路面作為試點，在車流量相對較少的日子進行重鋪工程。



該署計劃將龍翔道的混凝土路面更換為新型瀝青物料路面，以改善有關路段的行車舒適度，同時減慢瀝青路面的損耗速度。



路政署指龍翔道約一半路面以混凝土鋪設，計劃更換為新型瀝青物料路面。（路政署Facebook圖片）

路政署指龍翔道屬交通非常繁忙主幹道，要進行需時較長的大規模混凝土路面維修非常困難。（路政署Facebook圖片）

路政署表示，過去一直密切監察龍翔道路面狀況，並按需要為破損的路面進行局部維修，但維修工程一般須在晚間數小時內完成，要進行需時較長的大規模混凝土路面維修非常困難，因此有關路段經長期使用後狀況欠佳，影響行車舒適度。

署方表示，隨着道路網絡的最新發展及新鋪路物料的應用，已着手規劃重修龍翔道，期望把握適當時機，在保持龍翔道來回方向開放行車的情況下進行大規模重鋪工程。

該署正研究與相關部門共同制訂合適的臨時交通安排，以把握適當時機例如待中九龍繞道（油麻地段）通車且交通狀況穩定後，盡快展開試行計劃，以龍翔道其中一條行車線一段長約100米的路面作為試點，在車流量相對較少的日子進行重鋪工程，並按試行計劃時的實際交通情況，進一步與相關部門檢視後續分階段較大規模重鋪龍翔道路面的具體安排，包括每次臨時封閉個別行車線的合適長度。

路政署強調進行路面重鋪工程時，不會全線封閉龍翔道，來回方向均會有行車線繼續開放予車輛使用。該署會與相關部門保持緊密聯繫，務求在改善路面質素的同時，確保工程對龍翔道的交通影響減至最低。

路政署新型瀝青物料路面減慢損耗速度，減低維修工作頻率。（路政署Facebook圖片）

路政署新型瀝青物料路面減慢損耗速度，減低維修工作頻率。（路政署Facebook圖片）

該署計劃將龍翔道的混凝土路面更換為新型瀝青物料路面，以改善有關路段的行車舒適度，同時減慢瀝青路面的損耗速度，減低維修工作頻率，亦方便日後進行路面維修。新型物料為早前與理工大學合作研發的「高改性瀝青鋪路物料」，包括現時已分別於一般道路及高速公路使用的「10毫米高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料」（HMSMA10）及「高改性瀝青多孔摩擦層」（HMFC）。

HMSMA10經實地測試證實其抗變形、抗老化及抗疲勞表現皆比原有瀝青鋪路物料優勝，有效減低維修頻率，同時為市民提供更舒適的行車體驗；HMFC則有助迅速排走路面雨水，減低車輛因路面濕滑而引致交通意外的機會，亦可減低車輪輾過路面時發出的噪音，令道路環境更寧靜，非常適合用於行車速度高的路段。