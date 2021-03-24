撰文： 曾鳳婷 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-24 09:00

繼上月底，香港棄龜關注組到大埔碗窰山澗中搜救近20隻疑似「放生龜」的巴西龜後，義工上周再次前往山澗救龜。經歷三小時攀山涉水，他們終成功拯救11隻活龜。大部分獲救龜隻背後均寫有「X某」的放生紅字，情況與上月相近。有大埔區議員表示，區內放生龜情況比想像中嚴重，日後會加強宣傳教育工作，與不同團體溝通，合力解決問題。有義工則對未能救助全部龜隻感到遺憾，直指因山澗無足夠食物，或會釀成「龜食龜」的悲劇，故放生行為等同殺生，呼籲善信若想積福，可以領養龜隻代替放生行為。

香港棄龜關注組表示，上月救龜行動中，不少龜隻仍未獲救，故今次帶足裝備再次前往山澗救龜，希望把牠們全數救離現場。香港棄龜關注組創辦人Seaf表示，首次在碗窰山澗的拯救行動曾搜出50多隻龜，但不少已變成屍體，僅有十多隻仍然生還，他們已四度在同一個位置進行搜救工作，每次均有所獲。

他們把之前獲救的活龜帶回住所，經基本檢查後，分配到20多名義工的家中照顧，現時關注組義工每人需要照顧兩隻至十多隻的龜隻，在龜隻患病時，義工甚至需要自掏腰包帶牠們看獸醫，直至牠們變得健康後再安排送養。

龜背塗上紅色油漆字 疑是宗教人士所為

事隔一個月，關注組6名義工再次到碗窰山澗視察，但放生龜隻的情況並未改善。中午1時許，義工已發現有十多隻龜在附近活動，龜背上大多有寫下「X某放生」油漆紅字，相信放生龜情況持續發生，義工估計放生行為與宗教活動有關。是次救龜行動歷時3小時，成功救出11隻活龜，全數是紅耳龜（又稱巴西龜），亦發現3隻龜屍。義工事後走訪附近的寺廟，惟未有發現。

山澗地勢險要泥土鬆散 救龜行動驚險

Seaf表示，救龜行動十分驚險，因義工需要爬下山澗，又要潛到水中救龜。山澗位置水深，附近少有支撐物，而且泥土鬆散，泥石容易破碎，「一抓落去都碎晒，個人就會跣，難發力去捉到啲龜。當見到啲龜，再待你去到嗰個位，隻龜已經走咗」。

Seaf提到，山澗環境並不適合龜隻生存，因牠們從小到大都是人工飼養，野放後根本不懂得覓食，加上天氣和水質的改變，令龜隻無所適從而死亡。即使牠們成功生存，甚至建立族群，亦會威脅到原生龜種的生活。

義工即場安葬龜屍 籲領養代替放生積福

救龜行動結束後，義工每次都會在附近把撈到的龜屍好好安葬。義工John對已死的龜隻感到傷心，「如果我哋早啲嚟，可以救到佢，會唔會更加好呢？ 」他直言不明為什麼有放生人士，會以一些冠冕堂皇的原因包裝殘害動物的行為，「我認為一啲宗教團體，可能佢會話放生係積福，但其實我覺得佢係曲解放生嘅意思。 我認為放生係指畀啲龜有更加好嘅生活，至少係無憂無慮嘅生活，有食物，有健康」。

John續指，若放生人士希望積德和祈福，建議可使用其他方法，如捐錢到慈善團體，甚至領養被遺棄嘅龜隻，這些皆是積德的表現，而非在一個不適合的地方放生。他直指將龜隻放生於山澗，等同殺死牠們。

山澗無足夠食物 釀龜食龜悲劇

義工Cecilia對無法把龜全數救走亦感到遺憾，她指出部分龜隻潛到水底，難以搜救，只希望牠們能生存下去，待義工下次再到場拯救。她表示義工每次到訪，都會發現有龜隻已死亡， 甚至只剩下龜殼，或一個腐爛屍體。她推測因山澗沒有足夠的食物讓龜隻維生，龜隻只能吃草充飢，亦有機會被同類吃掉，故有些只剩下龜殻。她形容這個情況足以證明龜隻不宜在這個位置生活，再次呼籲市民切勿胡亂放生。

義工Cecilia對無法把龜全數救走亦感到遺憾。（黃偉民攝）

區議員：放生龜情況比想像中嚴重

大埔滘區議員毛家俊表示，間中收到零星有關放生龜的消息，主要都是位於郊區位置，他指由於大埔範圍大，需要依靠居民回報。今日目睹義工救龜後，毛意識到該區放生龜情況比想像中嚴重，「初頭以為放生可能得嗰幾隻，但我今日見，救都救咗十幾隻」。對於放生龜的來源，他認為與一些慈善團體或個別善信有關，相信大型佛教團體未必涉及在內，「因為佢哋都唔主張做呢樣嘢 」。

毛家俊指，他們會進行一些宣傳教育工作，例如在放生熱門黑點中掛上橫額及傳單，呼籲市民不要因放生龜隻而變成殺生。此外，他日後亦會和不同團體合作，例如合辦棄龜領養日，協助義工救助更多「放生龜」。