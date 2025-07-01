將軍澳復甦者聯盟急救課程　280人齊做心肺復甦破世界紀錄

「將軍澳復甦者聯盟」急救課程由晨曦青年動力主辦，香港道教聯合會圓玄學院第三中學及香港聖約翰救傷機構協辦。活動於周一（6月30日）舉辦，現場有200名學員一起考取AED/CPR證書，然後由現場280人共同挑戰「最多人同時進行心肺復甦法（CPR）」的世界紀錄，展現香港社會齊心協力、救急扶危的精神，並藉此推動社區急救意識，以及慶祝香港回歸祖國28周年。



280人於活動中共同挑戰「最多人同時進行心肺復甦法（CPR）」的世界紀錄。（晨曦青年動力提供圖片）

活動200名學員是來自西貢區的青年、教師及家長，由香港聖約翰救護機構提供的專業培訓，學習心肺復甦法（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）的使用技巧。之後，280人於活動期間同時進行CPR演練，參加者由香港聖約翰救護機構專業人員帶領，挑戰香港世界紀錄協會認證的「最多人同時進行心肺復甦法」世界紀錄。

主辦單位「晨曦青年動力」鄺浩明主席表示，活動成功舉辦不僅展現了社區的凝聚力，更是提高了公眾在日常生活中應對突發事件的信心和能力。他強調，未來會將此活動推廣至其他地區，一起守護香港。主要贊助方立法會議員林素蔚則說，將軍澳自始多了280位年輕人持有急救認證的社區守護者，她期望讓更多年輕人成為「社區復甦者」，展現西貢區的團結與活力。

是次活動的主要贊助團體為林素蔚立法會議員辦事處，支持機構包括將軍澳區少年警訊、西貢民政事務處、西貢區議會、新界社團聯會、西貢區家長教師會聯會、香港女童軍西貢及將軍澳分會、共享學習天地、郭玲麗立法會議員辦事處