林素蔚請過渡房屋住戶吃盆菜　筵開50席600街坊參與｜政壇諸事町

A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚今日（9日）在將軍澳舉行新春盆菜宴，筵開50席吸引逾600名街坊參加，當中包括過渡性房屋寶庭居的住戶，曾經獲林素蔚協助入住單位，改善生活環境，向林素蔚笑言「住到唔想走」。



2月9日，林素蔚在將軍澳舉行新春盆菜宴，筵開50席吸引逾600名街坊參加。（潘耀昇攝）

林素蔚向參加者拜年送福袋，祝願街坊新一年身體健康、出入平安，以及祖國繼續繁榮安定。（潘耀昇攝）

林素蔚上午到將軍澳寶林探訪5戶過渡性房屋寶庭居街坊，了解他們需要，並邀請他們參加在將軍澳寶康公園足球場舉行的新春盆菜宴。盆菜宴筵開50席，吸引逾600街坊參與。

新春盆菜宴表演環節。（潘耀昇攝）

林素蔚在活動上說探訪期間重遇一些曾經幫助的個案，得知他們入住過渡性房屋後，生活大獲改善，對將軍澳的配套也非常滿意，她樂見寶庭居的鄰里關係和睦，互相照顧，引述有街坊笑言「住到唔想走」，不過大家的新年願望都是「希望能夠盡快上樓」。

入境處處長郭俊峯（左）向參加者拜年，祝街坊「出入境平安」。（潘耀昇攝）

出席盆菜宴的包括政制及內地事務局副局長胡健民、入境事務處處長郭俊峯及中聯辦新界工作部副部長朱宜華等。（潘耀昇攝）

出席盆菜宴的包括政制及內地事務局副局長胡健民、入境事務處處長郭俊峯及中聯辦新界工作部副部長朱宜華等。

胡健民致辭時提及高才通計劃，實施至今為香港引入大量的優秀人才，強調對香港未來發展充滿信心，期望社會各界繼續攜手合作，共創香港美好明天。