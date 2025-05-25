林素蔚舉辦同樂日喚關注人寵共融　爭取放寬寵物入餐廳規例

新界東南立法會議員林素蔚今日（25日）聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。林素蔚表示，過去與A4聯盟的議會盟友在立法會成功爭取將內地進口貓狗檢疫期由120天縮短至30天，希望政府進一步拆牆鬆綁，修例推行食肆分級發牌制，允許符合衛生條件的餐廳申請「寵物友善食肆認證」，同時爭取寵物乘搭港鐵重鐵路線，方便主人跨區攜寵出行。



5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

活動上，各商會代表簽署了《社區寵物共融約章》，當中涵蓋數百間寵物業界商戶及數十間餐廳，承諾推動社區接納寵物，包括研究開放寵物進入食肆，並鼓勵更多商戶參與寵物友善政策。

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

林素蔚希望爭取寵物友善空間外，亦想社會了解動物對人類精神健康的積極作用，譬如「社工犬」在學校、醫院及社福機構中，能協助情緒障礙者、長者及特殊需要兒童，促進心理健康。

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日。（大會提供）

出席活動的還包括環境及生態局副局長黃淑嫻、西貢民政事務專員馬瓊芬、中聯辦新界工作部處長趙克祥等，希望透過「政、商、民」三方協作模式推動人寵共融。現場設有寵物遊樂區、狗狗領養、寵物美容工作坊，吸引大批市民攜同寵物參與。

5月25日，新界東南立法會議員林素蔚聯同香港寵物業商會、團體「宏建社區」，在將軍澳海濱公園舉行「愛寵·寵愛」人寵共融同樂日，出席活動的還包括環境及生態局副局長黃淑嫻（中）。（大會提供）

黃淑嫻表示，香港現有超過40萬隻貓狗，飼養寵物日益普遍，社會對人寵共融的需求與日俱增，政府鼓勵在可行情況下便利寵物主人，例如康文署已設立55個寵物公園及180個寵物共享公園，漁護署亦改善進口貓狗檢疫安排，包括縮短檢疫期及增設檢疫設施，讓寵物與主人更快團聚。