百度自動車測試擴展至數碼港　2車行走指定路線　將逐步增加數量

【無人車/自動車/百度/數碼港/測試/運輸署】百度在2024年獲得運輸署發出的先導牌照及自動車證書後，已先後在機場及東涌進行路面測試，現計劃擴展至數碼港，同時安排2架自動車在數碼港指定路線進行測試，之後逐步申請增加數碼港路段的測試車輛。南區區議會明日（10日）將討論有關文件。



百度計劃將自動車測試擴展至數碼港，同時安排2架自動車在數碼港指定路線進行測試。（資料圖片/運輸及物流局網頁）

根據運輸署文件，自2024年12月起的多個自動車測試項目運作暢順而自動車表現穩定，百度現計劃於數碼港進行測試，實現不同小區同時運行測試。百度則表示，今年3月獲得香港數碼港管理有限公司支持百度在數碼港社區內進行自動車測試，積極推動園區創新科技交流和自動車技術革新。

根據南區區議會文件，百度在數碼港進行自動車測試期間，車上會有一名後備操作員（為香港本地居民，至少具有10年以上的駕駛經驗，並完成不少於由百度提供的100小時的全職駕駛培訓）坐在主駕駛座位，全程監控自動車行車及路面情況、必要時接管車輛，確保安全。面對施工路段或突發路面情况，車上的後備操作員可以接管車輛並作出相應的處理，避免影響交通。

百度表示，今年3月獲得香港數碼港管理有限公司支持百度在數碼港社區內進行自動車測試。（資料圖片/運輸及物流局網頁）

百度表示，數碼港測試路線會主要圍繞數碼港園區1、2、3期進行，為了更全面地測試和驗證自動車在開放道路各種交通情況下的表現，測試時段為周一至周五，凌晨1時至凌晨5 時；早上10時至下午1時；下午7時至晚上10時，及周六至周日，早上8時至晚上10時。

計劃的測試路線為循環路線，圍繞資訊道及數碼港道，途經數碼港1座/2座/3座；計劃同時安排2台自動車在數碼港指定路線進行測試，隨着在區內測試獲得更多驗證，之後逐步申請增加數碼港路段的測試車輛。

運輸署強調，會繼續嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試和應用，為後續遙距操作及跨區運行服務奠定基礎。南區區議會將於明日會議上討論有關事項。