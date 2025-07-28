元朗天橋一拖再拖　田北辰集4部門訂時間表加快：遲1日就去追部門

橫跨元朗大馬路的鳳翔路的天橋，是攝影發燒友拍攝日落的景點，更有「日落橋」的美名。政府2021年起興建三部升降機接駁該橋，工程原定預計今年底完工，最新宣布延期到明年年中。



實政圓桌立法會議員田北辰聯同路政署、土力工程處、港鐵及工程顧問公司等單位實地「諗計點樣可以做快啲」，確認可將完工期大幅提前，最快明年首季可啟用部分升降機。田北辰透露，已將工程分六個階段並設下時間表，「遲一日我就會去追相關部門」。



田北辰今日聯同路政署、土力工程處、港鐵及工程顧問公司等單位，商討如何加快「日落橋」升降機工程進度。（田北辰Facebook）

田北辰今日聯同路政署、土力工程處、港鐵及工程顧問公司等單位，商討如何加快「日落橋」升降機工程進度。（田北辰Facebook）

升降機工程定今年底竣工 最新延期到明年年中

田北辰透露，「日落橋」的升降機工程自2021年開始勘探至今，因疫情及分判商問題多次延誤，原定今年底竣工的目標又未能實現，最新宣布延期到明年年中。

他表示，實政圓桌一貫主張「在安全前提下壓縮流程」，本月實地考察後立即統整文件，今日更要求各單位到場實地「三口六面」釐清責任，「睇吓個波喺邊度，邊一方面可以再快啲」。田北辰指，三部升降機在壓縮批文、審批程序等後，將分別加快至今年內、明年農曆新年、明年首季落成。

田北辰又指，以他在商界多年經驗，不同部門要共同完成一件事，若只得「終極時間表」但沒有進度時間表，「就一定孭鑊，中間亦會有九千個推搪嘅理由」。故他今次已「捉住所有關事嘅部門」，分六個階段訂明時間及交接方，「遲一日我就會去追相關部門」。

田北辰今日聯同路政署、土力工程處、港鐵及工程顧問公司等單位，商討如何加快「日落橋」升降機工程進度。（田北辰Facebook）

田北辰今日聯同路政署、土力工程處、港鐵及工程顧問公司等單位，商討如何加快「日落橋」升降機工程進度。（田北辰Facebook）

呢幾年我都睇到化晒，高層要落實一樣嘢係冇可能中間嘅過程乜都唔理，只有日日跟住走晒六個階段，個個都可以差唔多時間內完成，基本上個終極目標就一定會發生。如果唔係只會係一廂情願，自欺欺人，expect but never inspect!!!! 實政圓桌立法會議員田北辰

田北辰又提到有居民投訴的明珠樓行人路狹窄問題，經他反映後，路政署3日內已擴闊路面。他又引述路政署代表指，有時市民關注的事對政府來說只是舉手之勞，但政府無從得知。

田北辰稱，聽到這番話感到「好唏噓」，又指議員最重要的工作，就是要將市民所緊張的事告知政府，又稱「民生無小事」，最重要可以精準指出、優先解決市民痛處，政府施政就自然順利。