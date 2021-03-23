「村梭深井」化身歷史旅人　發掘燒鵝之外的客家潮州文化

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-23 15:35

提起深井，或許大家最先想到的會是馳名燒鵝、山野風光、大型屋苑，但深井是否就只得這些？其實過往深井是一個輕工業重鎮，亦有不少客家和潮州人聚居，小小地方，見證了城市與鄉村的融合、客家與潮州文化的共匯。長春社文化古蹟資源中心（CACHe）今年策劃了《村梭深井︰回憶紀行》展覽，以村民的回憶作嚮導，希望與參加者當一天深井的歷史旅人，一起穿梭尋常卻陌生的村落日常，填補對深井既定印象以外的一抹空白。

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深井的海灣可以遠眺青馬大橋及馬灣的景色，自1990年代開始，該處發展了不少私人屋苑，但大概不多人知道，深井存藏着數百年客家文化的村落和潮州街巷，而村外一段青山公路之隔，由工廠的一支支煙囪亦建構出截然不同的風貌。長春社文化古蹟資源中心（CACHe）在香港賽馬會慈善信託基金捐助之下，今年展開了「香港賽馬會社區資助計劃 - 『村梭』社區文化遺產計劃」，並特別策劃《村梭深井︰回憶紀行》展覽，以村民回憶作線索，由「深井」二字的由來說起，回顧深井的客家族群移居香港的歷史。

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展期由3月20日開始至4月10日，除了大量從未曝光的珍貴歷史照片，參觀者還可於「村梭深井瞭望台」中，一邊眺望深井現貌，一邊比對舊日景色。展覽另外展出不同文物，如逾半世紀歷史的「天地父母」香爐、由鄉村父老親自繪製的秋祭「拜山示意圖」、客家麒麟隊的珍藏麒麟等。除了兩個室內展場外，更有九個室外展場，散落於深井不同地方，讓大家在觀展同時，穿梭村落，當一天深井的歷史旅人。