舊牛奶公司高級職員宿舍活化作薄鳧林牧場　料今年中完成

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-21 14:50

位於薄扶林道的舊牛奶公司高級職員宿舍歷史悠久，2015年香港明愛獲選活化該舊宿舍，項目料於今年年中完成。發展局局長黃偉綸今日（21日）撰寫網誌介紹該項目的詳情。

舊牛奶公司高級職員宿舍由主樓、傭工宿舍和車庫組成。圖中為主樓，修復後會作展覽之用。(發展局圖片)

位於薄扶林道141號的舊牛奶公司高級職員宿舍，建於1887年，是當年牧場經理的住所。宿舍由主樓、傭工宿舍及車庫組成。惟這三棟建築物自1987年來一直空置，至2009年12月獲古諮會評為一級歷史建築。2015年6月，香港明愛成功獲選活化該舊宿舍，並特意取了薄扶林的古名「薄鳧林」，為項目命名為「薄鳧林牧場」，凸顯當地悠久的歷史。黃偉綸表示，活化工程項目具創意，目前進展順利，料今年年中可完成。

負責活化工程的薄鳧林牧場公司董事林社鈴建築師指，薄扶林是香港出產牛奶的發源地，滙集了本地乳品工業發展、教會傳教、薄扶林村等豐富歷史。而當年牛奶公司建立的牧場佔地甚廣，範圍包括薄扶林村、多個現時的大型屋苑如華富邨、置富花園、碧瑤灣、瑪麗醫院等地方。牧場現時剩下的主要歷史建築包括原名為「寶馬」（Braemar）的高級職員宿舍，以及被香港演藝學院活化再利用的舊牛奶公司辦公室主樓和牛棚。

林社鉋指，宿舍會活化成「博物館」，主樓用作展覽之用，展示舊牛奶公司的歷史，呈現昔日牧場運作的情景、相關文物及器具，亦會介紹薄扶林村和附近地方的歷史與文化特色。此外，項目會新建一座副樓，提供烘焙及乳製品如製作芝士等的工作坊和餐飲區，餐參觀者體驗傳統的食物生產方式及現代化可持續的生活模式。而主樓和傭工宿舍之間的戶外地方，將會增設露天劇場，讓公眾進行戶外活動，鼓勵大眾互動。林社鈴期望活化後的新牧場可成為薄扶林區內最具特色的地方。

外籍人士不慣香港天氣 設「牛眼窗」通風防潮

林介紹指，宿舍主樓是一幢兩層高的建築物，下層樓層築有特厚的花崗岩石牆，形成基座以支撐這一棟簡樸的古典建築。而下層的牆上則有圓形，像牛眼的窗，林社鈴指，因當時的外籍人士不習慣香港的潮濕天氣，故把建築物的下層升高，而牆上的「牛眼窗」則有助通風防潮。主樓的入口樓梯亦具特色，樓梯末端有拱頂石裝飾，中間的拱心石是構成圓拱頂的關鍵。屋內的古式壁爐、古典建築元素、木樓板等均會保留下來。

他形容傭工宿舍和車房均是單層，其中式雙筒雙瓦屋頂是一大特色，車房外牆由較粗糙的麻石砌成，傭工宿舍則由紅磚砌成，除了反映早期香港有不少石廠外，亦顯示了殖民地時代的建築特色。但經過百多年的歲月洗禮，建築物部分原有特色曾被修改，例如主樓原本的斜屋頂，已被改成平頂、主樓遊廊（即露台）亦被圍封，故今次修復工程會盡力把它們還原，方便市民或遊客欣賞到項目原本的建築特色。

復修主將：最大挑戰是令歷史建築物符合現代建築條例

林社鈴認為修復工程最大的挑戰，是如何令有百多年歷史的建築物符合現代的建築條例。為符合建築物消防安全守則以及無障礙通道要求，項目新增一條可達至主樓一樓的斜道。好處是令日後維修保養費用較電梯便宜，而且斜道旁邊是一望無際的南區海景，將來可化身觀景台，讓參觀者認識歷史建築外，同時可欣賞美麗海景。

盼與周邊歷史建築串連成文物徑

黃偉綸表示，香港明愛團隊與薄扶林村村民就這次活化計劃，合力搜集了大量有關舊牛奶公司牧場的資料，包括蒐集口述歷史、發掘牧場遺跡及檔案收藏，希望追溯牧場的過去。他指活化項目除了保育一幢歷史建築物，亦會舉辦一系列導賞活動，把舊牛奶公司高級職員宿舍周邊的歷史建築、遺跡、聚落文化串連成有意義的文物徑，盼透過推廣令更多市民對薄扶林社區、文化及歷史有更深入的了解。